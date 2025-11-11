Doi suspecți reținuți de polițiștii băcăuani pentru un furt de 200.000 de lei

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut două persoane – un bărbat de 41 de ani și o femeie de 34 de ani – bănuite de comiterea unui furt calificat cu un prejudiciu estimat la 200.000 de lei. Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie, cei doi ar fi profitat de neatenția unei femei de 35 de ani, i-ar fi sustras cheile de la apartament, iar ulterior ar fi pătruns în locuință, de unde ar fi furat bijuterii și bani.

Persoana vătămată a sesizat lipsa bunurilor pe 8 noiembrie, moment în care a anunțat poliția. În scurt timp, în urma cooperării dintre polițiștii băcăuani și cei din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nădlac, a fost identificat autoturismul cu care suspecții încercau să părăsească țara.

Cei doi au fost opriți, conduși la sediul poliției, audiați și ulterior reținuți pentru 24 de ore.

Activitățile de documentare și probare a faptei au fost sprijinite de Serviciul Criminalistic, care a utilizat echipamente moderne pentru examinarea urmelor papilare, achiziționate printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană (EUAF2023).

La acțiune au participat și polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor două persoane.