Dividend cu randament de 7,1% la Evergent Investments

Consiliul de administrație propune un dividend brut de 0,09 lei/acțiune

Consiliul de administrație al Evergent Investments, companie de investiții din Bacău, convoacă Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru 27/28 aprilie 2023. Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi supuse votului acționarilor sunt:

repartizarea fondului maxim de dividende estimat, de 82.712.573 de lei din rezultatul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, și a dividendului brut de 0,09 lei/acțiune, cu un randament de 7,1%, calculat la prețul de închidere de 1,27 lei/acțiune din 23 martie 2023.

aprobarea situațiilor financiare, individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul auditorului independent și de rapoartele anuale ale Consiliului de administrație aferente acestora.

aprobarea Programului de activitate în acord cu Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A. și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Aprobarea „Programelor 8 și 9” de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Claudiu Doroș, PDG al Evergent Investments: „În anul 2022 am continuat să livrăm valoare acționarilor, într-un context geopolitic și economic supus unor schimbări profunde. Cu un randament total al acțiunii EVER de 17,14% (inclusiv dividendul), am ocupat poziția a treia în topul companiilor din indicele de referință BET. Deși acesta s-a depreciat cu 11%, iar BET-FI a scăzut cu 3,65%, EVERGENT Investments a avut cea mai bună dinamică a acțiunii, cu o apreciere de 11,84%, situându-se pe prima poziție în topul celor 5 societăți de investiții financiare care compun indicele BET-FI. Ne-am atins obiectivele de bază: evoluția companiei și remunerarea acționarilor prin dividendele repartizate în valoare de 62,2 milioane lei și programe de răscumpărare în valoare de 38,5 milioane lei. În prezent, poziția financiară solidă ne oferă libertatea de a reacționa cu promptitudine, cu scopul de a beneficia de oportunitățile acestei perioade marcate de volatilitate crescută, pentru a continua să creștem valoarea activelor pe termen lung. Continuăm să privim cu încredere spre viitor, bazându-ne pe experiența echipei și soliditatea strategiei investiționale aprobată de Consiliul de administrație și acționari.”