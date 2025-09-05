Direcția de Asistență Socială din Bacău oferă sprijin prin tichete pentru energie

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că Direcția de Asistență Socială (DAS) continuă să sprijine persoanele vulnerabile prin acordarea tichetelor pentru energie, în valoare de 50 de lei fiecare.

Potrivit declarației primarului, acest sprijin se acordă persoanelor cu venit net lunar mai mic de 1.940 de lei și familiilor cu venit net lunar pe membru mai mic de 1.784 de lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune primesc tichetul automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Solicitanții pot depune cererile atât online, cât și în format tipărit, la oficiile poștale sau la primărie. Pentru a beneficia de sprijin în perioada curentă, cererile trebuie depuse până la 27 septembrie 2025; după această dată, acordarea tichetelor se face începând cu luna depunerii cererii.

Perioada de valabilitate a tichetelor este 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, iar acestea pot fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică.

Primarul a precizat că toate informațiile suplimentare privind procedura de obținere a tichetelor pot fi obținute la sediul DAS, situat în aceeași clădire cu primăria, pe strada Pictor Th Aman.