Pentru remedierea unei avarii pe conducta de aducțiune apă potabilă aparțînând CRAB (Compania Regională de Apă Bacău), în zona cartierului Poieni – Tg Ocna, SC CRAB SA anunță oprirea alimentării cu apă a municipiului Oneștidin stația Cărăboaia , mâine, 21.02.2018,

începând cu ora 8.00 aproximativ 4 ore, pentru executarea lucrării, după care se va încarcă conducta de aducțiune, furnizarea în regim normal reluându-se după încărcarea conductei. Lucrătorii RAJA au luat măsurile necesare că în cazul apariției unei avarii pe acest tronson, locuitorii municipiului Onești să nu sufere de lipsa apei potabile. Astfel, echipele RAJA au avut grijă că rezervorul de apă Cuciur să fie plin. În această situație, RAJA SĂ va alimenta municipiul Onești, cu apă potabilă din rezervor. RAJA SA recomandă consumul cu moderație al apei în acest interval de timp iar în cazul apariției unor probleme neprevăzute pe tronsonul afectat de avarie, vom reveni cu detalii despre programul de furnizare al apei potabile.

