Dezbatere publică la Bacău privind noul Regulament pentru activitățile comerciale

Marți, de la ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, are loc o dezbatere importantă pe tema aprobării Regulamentului privind activitățile comerciale desfășurate pe raza Municipiului Bacău. Documentul stabilește cadrul tehnic, juridic și urbanistic pentru desfășurarea activităților economice și de servicii la nivel local.

Potrivit proiectului, regulamentul urmărește implementarea unei viziuni unitare asupra modului în care sunt organizate și autorizate activitățile comerciale, de producție și servicii. Acesta integrează atât cerințele legale și economice actuale, cât și norme de estetică urbană și reguli de conviețuire socială.

Principalele prevederi ale regulamentului

Obligația de autorizare: Toate persoanele fizice sau juridice, cu excepția instituțiilor administrației de stat, vor putea desfășura activități comerciale doar în baza unei autorizații de funcționare și profil de activitate sau a unei autorizații de amplasare, eliberată de autoritățile locale.

Domenii vizate: Activitățile care intră sub incidența regulamentului sunt cele prevăzute în Nomenclatorul CAEN.

Interdicții: Comerțul ambulant neautorizat este strict interzis pe raza municipiului.

Activități speciale: Evenimente de agrement, publicitate, campanii de colectare de fonduri, activități sezoniere sau prilejuite de sărbători speciale vor necesita autorizații specifice din partea primăriei.

Limitarea poluării fonice: Restaurantele, barurile, cluburile, terasele și alte unități comerciale situate la parterul blocurilor sau în zone adiacente trebuie să respecte legislația privind zgomotul, în special între orele 22:00 – 08:00.

Schimbarea destinației imobilelor: Conversia locuințelor sau a altor spații într-un alt tip de funcțiune se va putea face doar cu acordul scris al vecinilor afectați și cu avizul comitetului executiv.

Terase sezoniere: Acestea vor putea fi amplasate doar cu aprobarea administrației locale, fie în fața unităților proprii de alimentație publică, fie în zone de agrement delimitate.

Impact asupra mediului de afaceri local

Autoritățile locale susțin că noul regulament va contribui la o mai bună organizare a activităților economice, la respectarea ordinii publice și la crearea unui cadru echilibrat între dezvoltarea comercială și confortul urban. În cadrul dezbaterii, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai societății civile sunt invitați să își exprime opiniile și să formuleze propuneri de îmbunătățire.

Adoptarea acestui regulament ar urma să ofere o direcție clară de dezvoltare urbanistică și economică pentru municipiul Bacău, aliniind practicile comerciale la standardele moderne și la nevoile comunității locale.

Click pentru a citi întreg Regulamentul propus