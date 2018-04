Este elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Național „Ferdinand I”. A reprezentat România la un congres al Consiliului Europei, alături de alți tineri din 42 de țări diferite. A fost delegatul de tineret al României, ales de către o comisie organizată la nivel european, în urma unui concurs de aplicații. Teodora Balaș. La Strasbourg. Singura din Bacău, singura din țară. Cum a fost acolo? Ne povestește chiar ea. (Roxana Neagu)

„La începutul acestei luni am încheiat prima parte a aventurii formative din Franța. Am constatat cu amuzament că toate întrebările pe care le-am primit de la cunoscuți au gravitat în jurul aceleiași curiozități: «Cum a fost acolo?». Dar nimeni nu m-a întrebat până acum «De ce ai fost acolo?». De aceea, aș vrea să încep povestea cu motivele pentru care am aplicat pentru a deveni delegatul de tineret al României la Congresul Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei. În ultimii 4 ani, fiind implicată activ în viața comunității și, mai ales, având ca obiectiv crearea oportunităților pentru dezvoltarea tinerilor, am participat la diverse acțiuni în acest sens, fie ca voluntar sau coordonator, fie ca inițiator al diferitelor proiecte. Dar, întotdeauna, am simțit că pot face mai mult. Tocmai de aceea, considerând că am acumulat experiența necesară, mi-am promis că nu voi rata nicio oportunitate, fie ea internațională, prin care aș putea să învăț lucruri pe care, mai apoi, să le aduc acasă, la nivel local, unde să contribui la dezvoltarea sectorului de tineret. Nu a fost pentru mine prima experiență internațională. Am mai făcut parte, anul trecut, din juriul Europei și Asiei Centrale în programul de finanțare «With and For Girls Award», la Londra, în noiembrie 2017, dar a fost altceva.

«Fie ce-o fi»

Am aflat la finalul anului trecut de posibilitatea tinerilor de a participa la Congres în calitate de reprezentanți de tineret, dar nu mă așteptam să devin unul dintre ei, având în vedere numărul mare de aplicanți, dintre aceștia fiind ales unul singur din fiecare țară europeană. Am completat formularul de înscriere online cu o zi înainte de deadline și am trimis un scurt filmuleț cu o propunere privind implicarea tinerilor în dialogul cu factorii de decizie. Nu m-am gândit foarte mult la eventualul rezultat, și oricât de mult mi-aș fi dorit să devin delegat de tineret, am îmbrățișat tehnica de calmare interioară «fie ce-o fi». În luna februarie a acestui an, am primit e-mailul prin care eram informată că în urma concursului de aplicații am fost desemnată delegat de tineret al României și, de asemenea, că sunt invitată oficial să particip, la finele lunii martie, la a 34-a și a 35-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale.

Vocea a 200.000 de regiuni

Dar înainte de a povesti cum a fost la Strasbourg, vreau să dezvolt puțin contextul și să lămuresc câteva posibile neclarități, pe care și eu le-am avut înainte de a lua contact cu acest organism internațional. Consiliul Europei este o organizație interguvernamentală și regională care reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene, precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene, având 47 de state membre, iar obiectivele sale principale sunt protejarea drepturilor omului și a democrației. Una dintre instituțiile acestuia este Congresul Autorităților Locale și Regionale, ce reprezintă vocea celor 200.000 de regiuni și municipalități, asigurând un forum în cadrul căruia reprezentanții aleși pot să discute despre probleme comune, să prezinte experiențe și să elaboreze politici. Întrebările naturale care vin din explicațiile anterioare sunt: cum li se poate face loc tinerilor în acest mecanism serios și complex, care e modul în care poți integra blugii în lumea costumelor și, mai ales, cum se pot obișnui politicienii cu imaginea mai tinerilor colegi pe holurile impunătorului Palais de l’Europe? Cu surprindere, dar și cu multă bucurie, am constatat ușurința cu care toate acestea au fost îndeplinite. Am fost primiți cu multă căldură și apreciere, unii delegați și președinți ai comisiilor au salutat în discursurile lor participarea noastră, mulțumindu-ne chiar pentru interesul acordat lucrărilor congresului. Nimic nu a fost stângaci și am simțit că într-adevăr implicarea tinerilor în sesiunile congresului nu este doar un proiect sau o inițiativă trecătoare, ci deja o obișnuință pentru toți membrii cu drept de vot, delegații de tineret fiind parte integrantă a evenimentului.

Abordări diferite, training-uri și alte activități

Pentru 2 zile, Palatul Europei a devenit noul nostru sediu, participând la toate ședințele desfășurate, având acces la materialele dezbaterilor și posibilitatea de a interveni în cadrul acestora, lucru pe care nu am ezitat să îl facem. Câteva dintre subiectele abordate? «Referendumul regional-mecanism pentru democrație: provocări și riscuri», «Observarea alegerilor municipale în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei», «Democrația Locală în Liechtenstein, Andorra și San Marino», «Rapoarte informaționale privind alegerile din Georgia», «Promovarea drepturilor omului la nivel local și regional» și, nu în ultimul rând, «Situația refugiaților minori neînsoțiți», dezbatere în cadrul căreia echipa delegaților de tineret a avut posibilitatea de a exprima un punct de vedere comun. Împreună cu 3 colegi, din Ucraina, Norvegia și Portugalia, am luat parte la elaborarea acestei rezoluții a tinerilor, care mai apoi a fost citită în sesiunea plenară. Pe lângă activitățile propriu-zise ale congresului, am avut parte și de training-uri și activități de intercunoaștere la Centrul European de Tineret. Deși timpul a fost limitat, întrucât fiecare seară a fost dedicată pregătirilor pentru sesiunile de a doua zi, componenta informală și distracția nu au lipsit, iar echipa s-a închegat foarte frumos. Pentru mine, partea cea mai importantă a fost networking-ul și schimbul de idei. Am întâlnit tineri motivați de aceleași idealuri și care, la fel ca mine, sunt implicați în comunitatea lor. E fantastic să vezi în aceeași încăpere 42 de naționalități, 42 de tineri cu vârstele cuprinse între 17 și 29 de ani, dar cu o dorință comună, de a aduce schimbarea și de a colabora pentru a împlini acest obiectiv. În momentele de pauză, am avut ocazia de a discuta despre situația politică și socială din țările noastre, despre diferențele și asemănările existente (o modalitate excelentă de a învăța puțină istorie), de a afla aspecte și detalii interne pe care buletinele de știri internaționale nu le acoperă întotdeauna. În plus, călătoria aceasta a întărit pentru mine concluzia la care ajunsesem deja în urma altor experiențe multiculturale, aceea ca toți suntem la fel, indiferent de limba maternă pe care o vorbim.

Drumul continuă

În următoarele luni, pentru că mandatul de delegat de tineret este de un an, toți vom desfășura câte un proiect sau vom derula programe de tineret la nivel local, urmând să prezentăm concluziile acestora în cadrul sesiunii din noiembrie, când ne vom reîntâlni la Strasbourg. Personal, deja am avut în ultimele zile câteva întâlniri cu potențiali parteneri și în curând voi avea conturată inițiativa pe care o voi implementa. Pentru mine, acest an în care sunt delegat de tineret reprezintă o provocare, un prilej și un imbold de a mă implica și mai mult în comunitatea băcăuană și de a-mi continua munca și proiectele pe care îmi era teamă că va trebui să le amân din cauza faptului că sunt în anul terminal al liceului și examenele finale se apropie. Următoarea conferință la care voi participa în calitate de delegat de tineret va fi în luna mai, la Covasna, unde se vor desfășura lucrările Congresului asupra utilizării limbilor de către autoritățile locale și regionale.”