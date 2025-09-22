Dedeman își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică

Dedeman, liderul național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital integral românesc, anunță intrarea pe piața Republicii Moldova, printr-o investiție strategică menită să genereze locuri de muncă, să stimuleze mediul de afaceri și să consolideze legăturile economice dintre cele două state.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri constructive între conducerea Dedeman, prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău, executiv pro-european și orientat spre reforme. „Republica Moldova este o piață cu potențial real de dezvoltare, care demonstrează că este pregătită să devină parte a Uniunii Europene. Această investiție reflectă încrederea noastră în stabilitatea și perspectivele economiei locale, dar și dorința de a contribui la dezvoltarea comunității”, a declarat Dragoș Pavăl, președintele Dedeman.

Prin extinderea peste Prut, Dedeman va aduce:

parteneriate cu producători și distribuitori locali, cu efect multiplicator în economie;

standarde europene de retail și logistică, aplicate deja cu succes în România;

contribuții fiscale și sociale importante;

programe de formare profesională și transfer de know-how.

Compania are în prezent 64 de magazine în România, urmând să inaugureze al 65-lea la Mediaș până la sfârșitul anului, iar în 2026 să deschidă un nou magazin la Giurgiu, bifând astfel prezența în toate județele țării.

Pentru frații Pavăl, extinderea în Republica Moldova reprezintă un pas firesc, datorită proximității geografice și legăturilor istorice. „Decizia de a veni în Republica Moldova nu este doar o mișcare de business, ci o împlinire a unei dorințe mai vechi. Ne dorim să le oferim vecinilor noștri o experiență de cumpărare modernă și accesibilă, la standardele cu care i-am obișnuit pe clienții din România”, a subliniat Dragoș Pavăl.

Investiția are și o semnificație simbolică, marcând venirea unui brand antreprenorial românesc de succes într-o țară care își afirmă maturitatea economică și orientarea pro-europeană. „Venim în Republica Moldova nu doar în calitate de investitori, ci ca parteneri ai comunităților locale. Credem cu adevărat în potențialul acestei țări și în drumul său european”, a mai spus președintele Dedeman.

Dedeman în cifre:

64 de magazine fizice și magazin online;

5 centre logistice și parc auto propriu;

peste 110.000 de produse disponibile;

suprafața magazinelor: între 7.500 și 18.000 mp;

cifră de afaceri: 2,65 miliarde de euro;

peste 13.500 de angajați.