De Ziua Femeii, oferim o bucurie mare cu un gest mic: un atelier de familie in care cei mici au posibilitatea sa pregateasca impreuna cu cei mari briose gustoase. Copiii impreuna cu parintii vor primi sorturi, bonete, briose, topping-uri si diferite ornamente pentru realizarea celor mai delicioase briose*. La finalul activitatii vor primi diplome si vor putea savura briosele ornate de ei insisi.

In plus, va avea loc si un atelier de creatie, in care cei mici vor putea picta, crea si desena tot ce le trece prin minte.

Asadar, de 8 martie intre 14:00 – 16:00 te invitam cu mic cu mare @atelierele de creatie, urmand ca intre 16:00 – 18:00 @atelierul de gatit “Micii cofetari pregatesc mari deserturi”. In plus, te surprindem si cu o vata de zahar pentru cel mic.

Accesul la ateliere este GRATUIT.

Locatia: langa fantana arteziana.

Inscrierile se fac prin TELEFON la 0755.300.535

*Produsele din cadrul atelierului de gatit au certificate de calitate.

