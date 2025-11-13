Daniel Curea (TyresJob): Soluții Eco și Buget pentru Transportatori

În lumea transporturilor, fiecare kilometru contează. Alegerea anvelopelor potrivite poate însemna diferența dintre profit și pierdere. Am stat de vorbă cu Daniel Curea ( TyresJob ), despre tendințele actuale din piață, despre anvelopele din China, cele reconstruite și despre cum pot transportatorii să obțină maximum de eficiență cu bugete echilibrate.

– De ce este alegerea anvelopelor atât de importantă pentru o firmă de transport?

Daniel Curea: Pentru transportatori, anvelopa este legătura directă între camion și drum. De ea depind consumul, siguranța, stabilitatea și durata de viață a întregii flote. O anvelopă de calitate reduce costurile ascunse — de la uzura suspensiei până la consumul de carburant. Fiecare decizie contează, mai ales când gestionezi zeci de vehicule care rulează zilnic mii de kilometri.

– Cum a evoluat piața anvelopelor de camion în ultimii ani?

– Vedem o diversificare tot mai mare. Transportatorii caută soluții adaptate nevoilor lor — unii pun accent pe performanță maximă, alții pe cost per kilometru. Producătorii chinezi și reșapatorii europeni au ridicat standardele semnificativ, iar astăzi ai opțiuni care acum câțiva ani păreau imposibile la același buget. TyresJob colaborează constant cu furnizori de top și testează produse reale, în condiții de drum, pentru a recomanda clienților noștri doar ce oferă rezultate în timp.

– Anvelopele de camion din China – merită încrederea transportatorilor?

– Da, fără îndoială. În ultimii ani, producătorii chinezi au investit masiv în tehnologii moderne, în testare și control al calității. Unele branduri colaborează cu fabrici europene și folosesc aceleași standarde de producție.

Avantajele sunt clare:

✅ Preț competitiv – poți echipa întreaga flotă la costuri rezonabile.

✅ Gama completă – pentru direcție, tracțiune, semiremorcă.

✅ Performanță bună – aderență și durabilitate similare cu mărci consacrate.

✅ Disponibilitate rapidă – livrări imediate, stocuri reale.

Pentru flotele care rulează intens și caută un echilibru între cost și performanță, anvelopele chinezești sunt o alegere inteligentă.

– Ce aduc în plus anvelopele reconstruite și cât de sigure sunt în realitate?

– Sunt o alegere excelentă pentru cei care gândesc pe termen lung. O anvelopă reconstruită ( sau reșapată ) de calitate trece printr-un proces tehnic riguros – se verifică fiecare carcasă, se aplică o nouă bandă de rulare și se testează rezultatul final.

Beneficiile sunt evidente:

✅ Economii de până la 60% față de o anvelopă nouă.

✅ Performanță comparabilă, dacă sunt întreținute corect.

✅ Impact ecologic redus, pentru că refolosim resurse și reducem deșeurile.

✅ Reșapare multiplă – carcasele bune pot fi refăcute de mai multe ori.

În plus, multe flote mari din Europa rulează deja cu anvelope reconstruite pe axele de tracțiune, fără probleme. Este o soluție sigură, eficientă și responsabilă.

– Cum îi ajută TyresJob pe transportatori să aleagă corect?

-Noi nu vindem doar anvelope – oferim consultanță personalizată. Analizăm tipul de rută, tonajul, frecvența curselor și bugetul. În funcție de aceste date, recomandăm cea mai rentabilă opțiune – fie nouă, fie reconstruită ( sau reșapată ). Scopul nostru este simplu: cost minim per kilometru și zero compromisuri la siguranță.De aceea, avem clienți care lucrează cu noi de ani de zile și își optimizează constant flota cu ajutorul recomandărilor noastre.

– Ce tendințe vedeți în viitorul apropiat în industria anvelopelor?

– Se merge clar spre sustenabilitate și digitalizare. Vor apărea tot mai multe soluții „eco” – materiale reciclabile, senzori de uzură inteligenți, monitorizare online a presiunii. Transportatorii vor combina eficiența economică cu grija față de mediu, iar TyresJob își propune să fie parte din această schimbare.

– Un mesaj final pentru transportatorii din România?

– Să privească anvelopa ca pe o investiție, nu ca pe o cheltuială. O alegere bună aduce economie reală, siguranță și liniște pe termen lung. La TyresJob, suntem aici să-i ajutăm să ia decizii inteligente – soluții eco, buget și performanță, kilometru după kilometru.