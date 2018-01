Repetatele pene de curent electric produse în stațiunea Slănic Moldova în weekend-ul abia încheiat au pus în dificultate manifestările programate și activitățile curente dedicate turiștilor. În zona stațiunii nu au fost probleme cauzate de fenomene meteorologice (ninsori abundente sau rafale puternice de vânt), ci totul s-a datorat stării tehnice a rețelei de alimentare cu energie care vine dinspre orașul Târgu Ocna. Recent, stațiunea a rămas total fără curent electric în perimetrele publice, pentru neplata facturilor, dar ulterior alimentarea cu energie a fost reluată. Curentul s-a oprit sâmbătă seara de la ora 19.00 la ora 20.15. După ce s-a reluat alimentarea cu energie electrică, aceasta s-a întrerupt pentru încă trei ore și jumătate, iar curentul a revenit abia pe la ora 01.00. În cursul zilei de duminică a fost din nou o pană de curent, pentru 25 de minute. Întreruperea a fost pe timp de zi, dar ca și sâmbătă seara din nou au fost probleme la pârtia de schi, unde erau mulți turiști. Pârtia are generator electric, dar numai pentru instalația de telescaun, pentru a nu rămâne oameni blocați pe traseu. În plus, sâmbătă și duminică în Slănic Moldova au fost organizate spectacole ale primului festival Serbările Zăpezii (VT Winter Wild Party), care au avut loc chiar în apropierea pârtiei de schi. Turiștii prezenți în stațiune ne-au semnalat că la o jumătate de oră după ce s-a luat curentul, a picat și semnalul telefoanelor mobile, ceea ce a provocat confuzie. 22 SHARES Share Tweet

