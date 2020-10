La data de 02 octombrie a.c., în jurul orei 16.00, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 48 de ani, din municipiu, în timp ce conducea o autoutilitară pe strada Gării, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 02 octombrie a.c., în jurul orei 23.30, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat în flagrant un tânăr de 21 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Mărăşeşti, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.