Poezia își face loc în sufletele noastre prin locuri în care nu te aștepți. Te-ai gândit vreodată cât de bine merg împreună versurile cu dulciurile? Acum pot să vă spun că se combină perfect, sau mai bine spus, chiar se completează.

Cofetăria CrisCakes Boutique din str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 22, a găzduit în urmă cu câteva zile, în cadrul unui eveniment de poveste, intitulat „Cu arta în cofetărie”, lansarea cărții de versuri „Poezie cu voce de bas” al cărei autor este Costel Hongu.

Atmosfera a fost una intimă și caldă și a avut ingrediente perfecte: poezie, muzică, prăjituri și…oameni, oameni în adevăratul sens al cuvântului.

În primul rând oameni iubitori de frumos, oameni cu gust, oameni care au pus umărul la reușita acestui eveniment.

„Poezie cu voce de bas” de Costel Hongu cuprinde în jur de 50 de poezii, versurile sale fiind romantice, clasice, unele în vers alb altele în rime, toate emanând emoție.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut Cristinei Gavriliu, administratorul cofetăriei CrisCakes, care a vorbit despre evenimentele culturale atipice, scoase din spațiile obișnuite și aduse mai aproape de iubitorii de artă, în spații neconvenționale.

De altfel, Cristina Gavriliu este cea mai în măsură să ne povestească despre acest eveniment:

„Cred în începuturi! Pentru că nici un început nu este ușor. V-o spune un om, care timp de 23 ani a lucrat într-o bancă, care s-a oprit și a îndrăznit să viseze. Am început atât de timid, că ani în șir, poate și-acum uneori mă întreb, pe mine mă caută toți acești oameni, despre mine vorbesc așa frumos? Ce șanse am avut eu? Zero! Primele deserturi, primele încercări… râd și acum cu prietenele mele, când îmi amintesc cum erau! Și iată că astăzi, după 9 ani, sunt CrisCakes, am locul meu în peisajul deserturilor din Bacău. Am reușit, pentru că alături de mine, necondiționat, au fost familia mea și familia mea extinsă- fetele Criscakes!

Pe Costel Hongu îl cunosc de puțin timp. Este colegul de clasă al soțului meu, cu care ne-am revăzut la 40 ani de la terminarea liceului. Am ajuns la poeziile lui, pline de afecțiune și emoție și mi-am spus că dacă nu are curajul, eu voi fi aceea care îi va publica și îi va lansa prima carte de versuri. Și-am făcut-o!

Ce mi-am dorit de la acest eveniment? Să dau o șansă începătorului, eu însămi fiind o începătoare și de aceea mereu voi fi de partea începătorului. Știm cu toții, că fără susținere nu ai nici o șansă! Și atunci deschidem ușa pentru ca cei talentați să se poată expună într-un spațiu neconvențional, ieșit din tipare.

E atât de frumos începutul! Pentru că începutul e emoție unică, e timiditate, e puritate, e ceea ce au oamenii la fiecare început.

Avem noi nevoie de poezie? Da, pentru că cel care rezonează cu poezia, cu frumosul n-ar putea fi rău niciodată. Și câtă nevoie de oameni buni avem nevoie!

Trebuie să spun că nimic nu s-ar putea realiza fără oameni. Oameni buni, de calitate, oameni cărora vreau să le mulțumesc.

Amalia Irina Băcăoanu, un profesionist, omul cu care am vorbit prima dată despre acest eveniment, cea care m-a încurajat și care a făcut corectura cărții, îi mulțumesc nespus. Doamna profesoară Roșu Roxana de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău a spus da din prima clipă, cu generozitate și deschidere și am avut onoarea să ascultăm impresiile avizate despre versurile poetului.

Mii de mulțumiri! Sofia Meluță, fina mea, elevă la Colegiul de Artă „George Apostu” Bacău – soprană, atât de talentată și muncitoare, ne-a asigurat momentul muzical al serii. Sofia, sunt mândră de tine și îți voi fi mereu alături. Călin Gavriliu, fiul meu! A realizat coperta și a editat și redactat cartea. Profesionist, perfecționist, dorit în orice echipă pentru calitățile lui.”

Astfel s-a scris o pagină importantă despre un eveniment de suflet și care deschide noi oportunități pentru cei care doresc să își lanseze și să își promoveze lucrări de artă, literatură sau chiar muzică.

Pentru că, CrisCakes sprijină tot ce este legat de emoție și ajunge la sufletele oamenilor.