La data de 15 mai a.c, în jurul orei 08.00, o patrulă de poliţie rutieră au depistat, în flagrant delict, un bărbat de 38 de ani, din comuna Pânceşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

La data de 16 mai a.c, în jurul orei 02.30, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat, în trafic, pe raza localităţii Cleja, un tânăr de 27 de ani, din judeţul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, în jurul orei 08.00, poliţiştii Serviciului Rutier Bacău au depistat, în trafic, pe raza localităţii Răcăciuni, un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

Consumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor, pe lângă faptul că este interzis de lege, constituie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic crescând şansele de implicare într-un accident rutier.

La data de 15 mai a.c., în jurul orei 23.00, poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat un tânăr de 18 ani, din comuna Pânceşti care a pierdut controlul direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în şanţul de pe partea dreaptă a drumului.

Testarea cu aparatul alcooltest a acestuia a indicat o concentrație alcoolică de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 16 mai a.c, în jurul orei 01.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Buhuşi au fost sesizaţi prin 112 de un bărbat de 45 de ani, despre faptul că autoturismul său, parcat în faţa imobilului a fost avariat.

La faţa locului poliţiştii au constatat că un bărbat de 47 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism parcat.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.

La aceeaşi dată mai a.c, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti au fost sesizaţi prin 112 de un bărbat de 53de ani, despre faptul că pe raza comunei Balcani a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

La faţa locului poliţiştii au constatat că un localnic de 24 de ani, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism parcat.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.