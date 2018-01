– criza de sânge, deficitul de personal și lipsa reactivilor sunt principalele probleme reclamate de medicii din Centrele de Transfuzii La sfârșitul săptămânii trecute, în orașul Sfântu Gheorghe s-a desfășurat ședința de lucru a conducătorilor de Centre de Transfuzii din toată țara. În cadrul consfătuirii a avut loc și o sesiune de comunicări pe teme specifice. La eveniment au participat conducătorii celor 43 de Centre de Transfuzii din țară, astfel de întâlniri fiind organizate periodic având rolul de a aduce permanent în discuție probleme din sistem. De această dată, o parte dintre participanți au ridicat o serie de probleme de importanță majoră întâlnite în sfera de activitate. Dintre acestea, cele mai stringente sunt lipsa de personal și problemele întâmpinate la achiziționarea de reactivi. Unii reprezentanți ai Centrelor de Transfuzii au declarat că au fost puși în situația în care din lipsă de reactivi li s-au alterat colectele. Cum se prezintă Bacăul Pentru a elucida situația din Bacău, am stat de vorbă cu dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii. Medicul ne-a confirmat faptul că la nivel național situația e îngrijorătoare și că Bacăul nu face excepții. Revenită de la conferința organizată la Sfântu Gheorghe, șefa Centrului de Transfuzii Bacău a declarat că: „Sunt foarte utile aceste întâlniri consultative în care aflăm problemele apărute la alți colegi și aflăm astfel cum putem combate apariția acestor situații.” Din păcate și Bacăul stă rău din punct de vedere al personalului. Dacă în ultimii ani au tot fost migrări de personal sau ieșiri la pensie, posturile au rămas blocate. „Necesarul de personal este stabilit prin Ordinul 1778/2006. Acesta spune că numărul de personal se stabilește în funcție de colecta pe anul precedent. Există niște formule de calcul și conform acestora în Bacău ar trebui să avem 38 de asistenți și 5 medici.” Care este situația reală? Simplă și neeficientă, pentru că Centrul de Transfuzii Bacău are doar 12 asistenți și un singur medic. Mai mult decât atât, în decembrie anul trecut au apărut și Ordonanțele nr. 90 și 91 care prevăd că toate posturile rămase libere prin ieșire la pensie se blochează, la două posturi eliberate urmând a se angaja doar pentru un singur post. Birocrația reactivilor Situația devine chiar dramatică, mai ales în condițiile în care Centrul de Transfuzii Bacău este deja subdimensionat din acest punct de vedere. „Conform Codului Muncii, noi trebuie să respectăm perioadele de muncă. Orele suplimentare trebuie să le dăm sub formă de libere, pentru că nu se plătesc. Centrele de Transfuzii nu lucrează în sistem de «urgențe» și nu beneficiază de alte sporuri, iar atunci ne învârtim într-un cerc vicios. Practic, din aceste motive se destabilizează situația”, a explicat dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău. Aceasta declară că anul trecut au existat niște disfuncționalități generate de faptul că reactivii se achiziționează la nivel de țară prin licitație națională, de la Institutul de Hematologie București. Pentru că licitațiile nu au fost încheiate la timp au apărut discontinuități, condiții în care fiecare Centru de Transfuzii a fost nevoit să se descurce cum poate. „Am fost puși în situația să facem achiziții directe de reactivi. Aceștia trebuie să fie de o anumită calitate stabilită la nivel național pentru că nu putem lucra fiecare cum vrem. Asta nu e joacă!”, a precizat dr. Adriana Ghindă, care ne-a dat asigurări că în momentul de față Bacăul nu are probleme din acest punct de vedere. Numărul donatorilor a stagnat Șefa Centrului de Transfuzii Bacău spune că în ultimii doi ani a mizat pe același număr de donatori, deși populația județului este în scădere, mai ales în rândul persoanelor active. „Regret că tocmai donatorii eligibili ne pleacă. Ne-am dorit din tot sufletul să avem creștere de colectă, dar nu depinde de noi”, declară dr. Adriana Ghindă. Comparativ cu anii anteriori, în 2017 au trecut pragul Centrului de Transfuzii 8.584 de persoane față de 8.600 de donatori câți au fost înregistrați în anul 2016. Donatori din convingere Îmbucurător este faptul că oamenii au început să conștientizeze tot mai accentuat importanța actului de donare de sânge. Astfel, dacă cu ani în urmă mulți băcăuani se prezentau la Centrul de Transfuzii pentru anumite avantaje – bonuri de masă, o zi liberă de la serviciu, facilități la transportul în comun, ș.a. – situația donatorilor s-a schimbat. Dr. Adriana Ghindă ne-a povestit că a întâlnit situații când băcăuanii au donat bonurile de masă pentru cei necăjiți. „Când există un caz mai deosebit, colecta crește. Să știți că oamenii au devenit mai receptivi la necazul semenilor. Iar oamenii aceștia vin pentru cazurile umanitare, nu pentru bonuri. Și acest aspect este foarte important!”, declară dr. Adriana Ghindă. Ea a subliniat faptul că, împreună cu toți colegii din țară au depus o adresă către minister în care au semnalat problemele care le întâmpină. 25 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.