Aceasta este ultima duminică a anului bisericesc. Cu această duminică încheiem anul liturgic 2017-2018, pe parcursul căruia am celebrat rând pe rând misterele vieţii lui Cristos şi ale împărăţiei sale. Solemnitatea Cristos, Regele Universului încoronează acest parcurs al vieţii şi al mântuirii noastre. Anul bisericesc se termină cu sărbătoarea lui Cristos, Rege.

Solemnitatea lui Cristos Rege nu are nimic triumfalist, deoarece El nu are nimic asemănător cu regii pământului care au exploatat popoarele și s-au folosit de oameni.

Iată în ce constau diferenţele dintre împărăţia lui Cristos şi cea a lui Pilat şi a altor regi din această lume. Celelalte împărăţii au graniţe teritoriale, împărăţia lui Cristos este universală, din ea fac parte oameni din toate naţiunile. Cristos este un rege fără graniţe. Celelalte împărăţii vin şi se duc. Imperiul Roman, Imperiul Otoman au venit şi s-au dus la fel ca toate celelalte. Împărăţia lui Cristos este veşnică. Celelalte împărăţii sunt susţinute de forţe militare; împărăţia lui Cristos este susţinută de puterea adevărului.

Cristos este Regele nostru pentru că ne învăță și ne conduce pe calea mântuirii.

Isus este „rege”, da, dar în felul lui Dumnezeu: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta” (In 18,36). O împărăţie fără armate, fără violență.

Isus a acţionat constant ca „suveran”: i-a scos pe diavoli din oameni, a nimicit răul, a stăpânit marea în furie, a reînnoit învăţătura Legii iudaice cu o autoritate fără egal. Dar, în toate acestea, nu a supus pe nimeni cu forţa. Un rege care nu constrânge şi nu zdrobeşte pe nimeni („Vrei să mă urmezi”, „Dacă vrea cineva să vină după mine”). El este acel „stăpân” care ne lasă cu totul „liberi” şi se lasă chiar dat în mâinile noastre pentru a primi loviturile noastre.

Dumnezeu nu-i constrânge pe oameni să creadă în el. „El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni, peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”, (cf. Mt 5,43-48) peste cei ce nu cred şi peste cei care cred. Ne asigură practic că regalitatea sa constă în a da mărturie despre adevăr.

Regalitatea sa se manifestă în slujire, în iubire, în dăruirea de sine, până la jertfirea propriei vieţi. El a venit să elibereze oamenii din sclavia păcatului şi să îi împace cu Dumnezeu.

Sărbătoarea de astăzi este o invitaţie de a verifica locul pe care îl ocupăm în această împărăție și o ocazie de a ne reînnoi adeziunea faţă de regele nostru Cristos, supunerea şi iubirea noastră.

Pr. drd. Marius Sabău,

Parohia „Preasfânta Treime” Bârzuleşti