Premierul Florin Cîțu a anunțat încă de la sfârșitul anului trecut că, în urma unei discuții cu sindicatele și patronatele, salariul minim pe economie va crește cu doar 3 procente ceea ce se cuantifică în 40 de lei, salariul minim ajungând astfel la 1386 de lei. Sindicaliștii au cerut o creștere de 100 de lei iar patronatele și-au dorit o înghețare a acestora. O veste proastă a fost avansată, însă, pentru bugetari, salariile acestora fiind plafonate.

Vestea bună este că Executivul ar putea decide să îngheţe punctul de amendă la nivelul de anul trecut, de 145 de lei. De la 1 ianuarie cresc alocațiile pentru copii cu 10 procente, urmând ca din august să fie majorate cu încă 10%. Guvernul ia în calcul şi o majorare a pensiilor, însă una de doar 8 procente, în loc de 40%, cât prevede legea actuală. Totodată, Executivul pregăteşte prelungirea unor măsuri de sprijin pentru afacerile din domeniul HORECA, dar şi pentru cei aflaţi în şomaj tehnic ori cu program redus de muncă. În plus, în acest an vor fi acordate vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 de lei. În acest sens, bugetul pentru acest an va fi sub o presiune uriaşă. Este nevoie de mai mulţi bani pentru sănătate, dar şi pentru pensii, salarii şi alocaţii.

În altă ordine de idei, de la 1 ianuarie, Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei (ANRE) nu mai stabilește preţurile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul tradiţional şi se numesc preţuri de serviciu universal. Consumatorii au varianta de a rămâne cu contractele actuale, la preţuri de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie încheie alte contracte în piaţa liberă. Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) a cerut Parlamentului încă de la sfârșitul anului trecut să amâne cu şase luni liberalizarea. Potrivit calculelor AEI, pe baza datelor din comparatorul de preţuri de pe site-ul ANRE, pentru clienții E.ON Distribuţie, cel mai important distribuitor din zona noastră, prețul energiei crește cu 13%.