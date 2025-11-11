Creștere semnificativă a numărului de locuințe finalizate în județul Bacău în prima jumătate a anului 2025

În prima jumătate a anului 2025, în județul Bacău au fost finalizate și date în folosință 547 de locuințe, dintre care 307 în mediul urban și 240 în mediul rural, potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică.

Comparativ cu perioada similară din 2024, numărul total al locuințelor terminate a fost mai mare cu 246 de unități, ceea ce indică o dinamică pozitivă în sectorul construcțiilor rezidențiale.

Toate cele 547 de locuințe au fost realizate din surse proprii ale persoanelor fizice, executate în regie proprie. În schimb, nu s-a finalizat nicio locuință finanțată din subvenții bugetare, credite ipotecare sau prin programe destinate tinerilor. De asemenea, persoanele juridice nu au raportat locuințe finalizate în această perioadă.

La data de 30 iunie 2025, în județul Bacău erau în curs de execuție 2.893 de locuințe, dintre care 2.881 finanțate din fondurile populației și 12 din alte surse de finanțare.

Specialiștii apreciază că evoluția pozitivă a numărului de locuințe finalizate reflectă interesul crescut al băcăuanilor pentru investițiile în proprietăți rezidențiale, în special în mediul urban, unde cererea pentru locuințe noi rămâne ridicată.