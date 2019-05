Eva Garet, considerată „copilul minune al pianisticii românești” după succese impresionante pe scene importante și la competiții de mare valoare, va susține la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești, joi, 30 mai, de la ora 18,00, un recital inclus în Turneul „Citadele Muzicale”, ediția a VIII-a. Evenimentul este organizat de Asociația Pro Valores, împreună cu Primăria Onești și cu Biblioteca Rosetti.

La numai 13 ani, Eva Garet face un adevărat maraton pianistic, prezentând un program deosebit de dificil, dar și de atrăgător, alcătuit din opusuri de: Bach, Haydn, Liszt, Dohnanyi, Ceaikovski, Scriabin și Enescu.

Eva Garet studiază pianul de la vârsta de 5 ani și este eleva profesoarei Mihaela Zamfirescu, în clasa a VI-a la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”. A câștigat premii la numeroase competiții din România, iar la numai 10 ani a devenit cea mai tânără câștigătoare a trofeului „Lira de Aur”, competiție a tinerilor muzicieni sub 18 ani. În 2017 a câștigat trofeul „Dinu Lipatti” al concursului „Drumul spre celebritate”, iar un an mai târziu singurul premiu I la primul concurs internațional „Mihaela Ursuleasa”, premiul întâi la „1st Ricard Viñes Piano Kids and Youth” din Spania, și a devenit primul pianist român laureat la „Ettlingen International Piano Competition” din Germania.

De curând a obținut Mențiunea de onoare câștigată la categoria pian a dificilului Concurs Internațional Concertino Praga.

Toate spectacolele din Turneului „Citadele muzicale”, ediția a VIII-a, sunt caritabile, fondurile fiind destinate campaniei „Viitorul artei”, având ca scop sprijinirea tinerilor muzicieni foarte valoroși.

Intrarea la concertul de la Onești este liberă, în limita locurilor disponibile.