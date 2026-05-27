Viitorii agronomi ai județului, la școala cercetării: elevi din Răchitoasa, două zile de practică la Stațiunea de Legumicultură Bacău

O echipă de elevi de la Liceul Tehnologic Răchitoasa a transformat teoria din manuale în experiență concretă, petrecând două zile de practică — 25 și 26 mai — la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău (SCDL Bacău), una dintre cele mai importante unități de profil din Moldova.

Inițiativa face parte din efortul instituției de a deschide porțile cercetării agricole către generațiile tinere, oferindu-le un contact direct cu tehnicile moderne de cultivare și protecție a plantelor.

Ce au învățat elevii

Pe parcursul celor două zile, tinerii au parcurs un program practic dens, sub îndrumarea specialiștilor stațiunii.

O primă activitate a fost palisarea culturilor — elevii au deprins tehnicile corecte de legare și dirijare a plantelor, procedeu esențial pentru obținerea unor recolte bogate și de calitate.

Au urmat lecții de fitosănătate, în cadrul cărora cercetătorii le-au prezentat principalii dăunători care amenință cultura de fasole, modul în care aceștia sunt identificați și metodele integrate de combatere utilizate în cadrul stațiunii.

Punctul culminant al vizitei a fost incursiunea în sera de cercetare, unde elevii au văzut la lucru tehnologia de vârf care stă la baza programelor de ameliorare și testare a soiurilor noi de legume.

Pasiunea pentru agricultură, transmisă mai departe

Reprezentanții SCDL Bacău au subliniat că astfel de parteneriate cu unitățile de învățământ din județ reprezintă o prioritate instituțională, nu doar o activitate ocazională.

„Ne bucurăm de fiecare dată când putem transmite mai departe pasiunea pentru cercetare și agricultură durabilă generațiilor tinere,” au transmis cei de la stațiune, felicitând elevii pentru implicare, entuziasm și spiritul de echipă demonstrat pe parcursul celor două zile.

Liceul Tehnologic Răchitoasa, situat în sudul județului Bacău, pregătește anual zeci de elevi în domenii agricole și tehnice, iar astfel de stagii de practică în unități de cercetare contribuie la creșterea calității formării profesionale.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău este o instituție publică cu tradiție îndelungată în cercetarea, ameliorarea și promovarea soiurilor de legume adaptate condițiilor din zona Moldovei.