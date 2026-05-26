Umbrărescu a început lucrările și în zona laminoarelor istorice construite în anii ’30 la Oțelu Roșu

Lucrările de modernizare și revitalizare a combinatului UMB STEEL Oțelu Roșu continuă într-un ritm susținut, iar cele mai noi imagini surprinse cu drona arată că șantierul se extinde și în zona vechilor laminoare istorice. Filmarea aeriană oferă o perspectivă amplă asupra transformărilor aflate în desfășurare pe platforma industrială.

După deschiderea mai multor fronturi de lucru în ultimele luni, atenția se îndreaptă acum și către cele două laminoare construite în perioada interbelică, în anii 1933 și 1934, simboluri ale tradiției siderurgice din Oțelu Roșu. În imaginile filmate din aer se observă intervenții și lucrări pregătitoare în vecinătatea acestor construcții istorice, semn că ele ar putea avea un rol important în viitorul proiect industrial.

Combinatul siderurgic a fost achiziționat în ianuarie 2025 de Dorinel Umbrărescu, prin compania Eco Wind Power, controlată de familia sa, în urma unei licitații în valoare de aproximativ 141,65 milioane de lei. Investiția vizează repornirea unei platforme industriale închise încă din 2012 și transformarea acesteia într-un centru de producție pentru materiale necesare marilor proiecte de infrastructură derulate de UMB Group.

Planurile anunțate prevăd investiții de ordinul sutelor de milioane de lei și crearea a sute de locuri de muncă. În prima etapă ar urma să fie angajate între 100 și 150 de persoane, iar ulterior numărul angajaților ar putea ajunge la 300-400.

Toate indiciile arată că la Oțelu Roșu ar urma să fie produse fier beton striat și sârmă, materiale utilizate intens în construcția de autostrăzi, poduri și viaducte. UMB Group este implicat în prezent în majoritatea marilor șantiere de infrastructură rutieră din România.

Cu o tradiție industrială de peste 220 de ani, combinatul din Oțelu Roșu reprezintă unul dintre cele mai vechi centre siderurgice din țară, fiind atestat documentar încă din 1796, în perioada Imperiului Habsburgic. Relansarea activității este privită ca o șansă importantă pentru revitalizarea economică a zonei și readucerea industriei grele în prim-planul economiei regionale.