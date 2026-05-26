Avarie pe conducta de aducțiune: alimentarea cu apă va fi restricționată marți în municipiul Moinești

Compania Regională de Apă Bacău va întrerupe marți, 26 mai, alimentarea cu apă în municipiul Moinești, ca urmare a unei defecțiuni apărute pe conducta de aducțiune din zona Valea Malului, în orașul Dărmănești.

Potrivit unui anunț transmis de administrația locală, intervenția va avea loc în intervalul orar 08:00 – 16:00 și va afecta atât furnizarea apei, cât și parametrii de presiune și debit din rețea.

Pentru majoritatea locuitorilor din municipiul Moinești, apa va fi furnizată doar între orele 08:00 și 10:00.

De asemenea, pentru consumatorii alimentați direct din conducta de aducțiune — respectiv cartierele Hangani și Văsiești, precum și străzile Lunca, Plopilor, Progresului și Dr. Bagdasar — furnizarea apei va fi sistată complet începând cu ora 08:00, până la finalizarea lucrărilor.

Reprezentanții CRAB au precizat că revenirea la parametrii normali de funcționare se va realiza treptat, iar la reluarea alimentării este posibil ca apa să prezinte temporar fenomen de turbiditate.