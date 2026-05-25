Când ești vizibil, atragi succesul

Workshopul „Antreprenori de succes”, organizat de Valentina Stan și Alexandra Negoiță, a reunit la ASignature Coffee oameni de afaceri cu experiență, antreprenori locali și persoane aflate la început de drum, într-un eveniment dedicat dezvoltării profesionale, conexiunii umane și colaborării autentice.

Desfășurat într-o atmosferă relaxată și deschisă, workshopul a avut ca temă principală importanța vizibilității în mediul antreprenorial actual — o provocare tot mai prezentă pentru afacerile locale. Participanții au discutat despre dificultățile întâmpinate în promovarea propriilor servicii, atragerea clienților, comunicarea eficientă și construirea unei imagini autentice în mediul online și offline.

Evenimentul a adus împreună femei și bărbați antreprenori, oameni de afaceri cu experiență, dar și profesioniști din domenii diverse: fondatoare ale unor asociații dedicate sănătății și educației, antreprenori din domeniul beauty, contabili, kinetoterapeuți, profesoare, asistente medicale, precum și reprezentanți ai unor companii care organizează cursuri acreditate și programe pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și dezvoltare personală. Participanții au venit nu doar din Bacău, ci și din Moinești, Comănești și București, semn că astfel de inițiative depășesc deja granițele locale și creează comunități reale de colaborare.

Dincolo de schimbul de experiență și informațiile valoroase, întâlnirea a avut și un puternic rol social și uman. Participanții au avut ocazia să creeze conexiuni autentice, să lege prietenii și să descopere noi oportunități de colaborare, într-un cadru în care sprijinul reciproc și dezvoltarea personală merg mână în mână. Într-o perioadă în care mediul antreprenorial este tot mai dinamic și competitiv, astfel de evenimente oferă echilibru, inspirație și timp de calitate între oameni cu valori și viziuni comune.

Valentina Stan este asistent medical, absolventă a programelor de licență și master în comunicare, reporter la DCTV Bacău și implicată activ în acțiuni caritabile, proiecte dedicate sănătății și educației, precum și în susținerea mediului antreprenorial. Împreună cu Alexandra Negoiță, organizează evenimente menite să sprijine creșterea antreprenorilor și a oamenilor care își doresc colaborări autentice și dezvoltare profesională.

Organizatorii își propun ca aceste workshopuri să devină o tradiție pentru comunitatea antreprenorială locală. La ASignature Coffee au loc lunar astfel de întâlniri, dedicate creșterii profesionale, colaborării și construirii unei comunități unite prin autenticitate, educație și sprijin reciproc.