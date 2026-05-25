Lupte greco-romane/ CN U20: „CSMeii” băcăuani Dragoș Draga și Ionuț Mereuță, campioni ai României

Evoluție excelentă pentru luptătorii CSM Bacău antrenați de Irinel și Mihai Botez la Campionatele naționale Under 20 derulate la finalul săptămânii trecute la Piatra Neamț. Doi dintre „CSMei” s-au laureat campioni ai României.

Și au făcut-o într-o manieră categorică, demonstrându-și, o dată în plus, superioritatea.

Astfel, Dragoș Draga a cucerit aurul național la 60 kg, în timp ce Ionuț Mereuță a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria sa de greutate, 67kg.

Colegul lor de club, Ricardo Stănescu a reușit o frumoasă surpriză, cucerind bronzul național la 55 kg, în timp ce un alt reprezentant al CSM Bacău, Ronaldo Tănase a ocupat locul 5 la 63 kg.