Tânăr din Bacău, condamnat după ce a desenat simboluri naziste pe morminte evreiești și pe o mașină a Jandarmeriei

Un tânăr de 19 ani din municipiul Bacău a fost condamnat de Judecătoria Bacău la un an și două luni de închisoare cu suspendare, după ce a comis cinci infracțiuni, între care profanare de morminte, profanarea lăcașurilor de cult și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Potrivit hotărârii instanței, faptele au avut loc în perioada 6-19 martie 2025, pe când era elev la un liceu din Bacău.

Anchetatorii au stabilit că, în seara de 6 martie 2025, adolescentul a pătruns în parcarea Gruparea Mobilă de Jandarmi Alexandru cel Bun și a desenat, cu spray negru, pe portiera unei autospeciale Dacia Duster, acronimul „AR88” și o cruce celtică. În aceeași seară, a realizat simboluri similare și pe un zid din zona bulevardului Republicii din Bacău.

În noaptea de 18 spre 19 martie 2025, tânărul a intrat în Cimitirul Evreiesc Bacău, unde a desenat svastici, cruci celtice și inscripția „AR88” pe 18 plăci funerare, pe monumentul dedicat victimelor fascismului și pe peretele capelei mortuare.

Instanța a reținut că inculpatul a recunoscut integral faptele și a avut o conduită cooperantă pe parcursul urmăririi penale. În motivarea deciziei pronunțate la 11 mai 2026, magistratul a arătat că tânărul „dispune de suficiente resurse pentru conștientizarea reală și efectivă a consecințelor negative ale comportamentului său antisocial”.

Pentru fiecare dintre cele cinci infracțiuni, Judecătoria Bacău a stabilit câte o pedeapsă de șase luni de închisoare, pedeapsa finală rezultată prin contopire fiind de un an și două luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de doi ani.

Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, instanța i-a interzis, pentru o perioadă de doi ani și două luni, să utilizeze rețelele de socializare precum Facebook, Instagram sau TikTok pentru realizarea de postări, comentarii, distribuiri ori alte activități publice online.

Tânărul a achitat prejudiciul de 234,42 lei produs unității de jandarmi și a fost obligat la plata a 6.197 lei cheltuieli judiciare. Hotărârea nu este definitivă și nu a fost contestată până în prezent.