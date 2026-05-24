Judo/ CN U13 și U15: Maria Caltea- vice-campioană a României, Cezar Corolea- bronz național

Două prezențe pe podium în contul judoka antrenați de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM- Palatul Copiilor Bacău cu ocazia Naționalelor de judo U13 și U15, care au reunit, weekendul trecut, la Timișoara, peste 600 de sportivi. Ambele medalii cucerite în cadrul aceste puternice întreceri au fost la categoria de vârstă U13.

Astfel, Maria Caltea s-a încununat vice-campioană națională în limitele categoriei de greutate 52 kg, în timp ce Cezar Corolea a urcat pe treapta a treia a podiumului la 60 kg. Paula Farauanu șii Rareș Mihalcea au ocupat locul 7 la U15 la 57 kg, respectiv 73 kg, în timp ce Ioana Moldovan a avut o evoluție meritorie la U13, 36 kg.

„Rezultatele sportivilor noștri demonstrează că ambiția și munca susținută duc la performanțe pe măsură prin clasarea pe locuri fruntașe la Campionatele Naționale”, a fost mesajul celor doi antrenori ai SCM-PC Bacău, Constantin Manole și Lavinia Bălan.