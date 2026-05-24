Rusalii la Barați: mii de credincioși au participat la hramul Bisericii „Coborârea Sfântului Duh”

Sub coroana bătrânilor tei din Barați, în dangăt de clopote și rugăciune, mii de credincioși s-au adunat duminică, 24 mai 2026, pentru a participa la hramul Bisericii Romano-Catolice „Coborârea Sfântului Duh”, celebrat în Solemnitatea Rusaliilor. Sărbătoarea a transformat întreaga comunitate într-un loc al întâlnirii, al credinței și al comuniunii, într-o atmosferă care a îmbinat solemnitatea liturgică și bucuria populară.

Curtea sanctuarului s-a umplut de oameni veniți din Barați, Bacău și localitățile învecinate. Familii întregi, copii îmbrăcați de sărbătoare, bătrâni sprijiniți în baston și tineri voluntari au ocupat aleile împodobite cu ghirlande tricolore și stegulețe colorate, într-o imagine care amintea de marile pelerinaje catolice din Moldova.

Procesiunea de început a fost una dintre cele mai emoționante momente ale zilei. Zeci de ministranți, îmbrăcați în robe alb-roșii, au deschis drumul preoților, purtând crucea procesională, lumânări și cădelnițe cu tămâie. În mijlocul credincioșilor a fost purtată și statuia Fecioarei Maria, împodobită cu flori albe și roz, întâmpinată cu aplauze și rugăciuni rostite în șoaptă.

Sfânta Liturghie a fost celebrată în altarul amenajat în grotă, într-un cadru impresionant de piatră și simboluri sacre. Numeroși preoți au concelebrat slujba, iar corul și răspunsurile credincioșilor au dat un caracter profund comunitar celebrării. Veșmintele roșii purtate de clerici au amintit de focul Duhului Sfânt coborât asupra apostolilor, simbol central al sărbătorii Rusaliilor.

În predică s-a vorbit despre puterea credinței de a uni comunitățile și despre nevoia de solidaritate într-o lume tot mai fragmentată. Credincioșii au fost îndemnați să păstreze vie tradiția și să transmită mai departe valorile spirituale și identitatea comunității catolice din Moldova.

Participarea numeroasă a impresionat prin diversitatea generațiilor. În primele rânduri s-au aflat oficialități locale, între care și primarul comunei, purtând eșarfa tricoloră, însă adevăratul centru al sărbătorii au rămas oamenii simpli: familiile venite cu copii, bătrânii care participă an de an la hram și tinerii implicați în organizare.

După celebrarea liturgică, mulți dintre participanți au rămas în curtea bisericii pentru a socializa și a continua sărbătoarea într-o atmosferă de comunitate. Pentru Barați, hramul de Rusalii nu este doar un eveniment religios, ci și unul identitar – o zi în care satul își reafirmă rădăcinile, credința și solidaritatea.

În lumina caldă a după-amiezii de mai, printre copacii seculari și cântecele religioase care răsunau peste mulțime, Barațiul a trăit încă o dată una dintre cele mai importante zile ale sale de sărbătoare.