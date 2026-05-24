Băcăuanul Dominick Dulhac, campion mondial de box la WFC U15!

Excelenta pregătire de acasă, ambiția și spiritul ofensiv și-au spus cuvântul pentru băcăuanul Dominick Dulhac la Baja (Ungaria), acolo unde a luptat pentru titlul WFC U15. Dominick se calificase în turneul final de 8 tot acolo, cu câteva luni mai devreme, deși avusese adversari cu aproape doi ani mai mari și mai experimentați. Situația nu s-a schimbat, în această privință, nici la TF.

Atâta doar, adversarii au fost mai puternici, trecând și ei prin situatia unor calificări, în alte orașe de pe glob. Pe de altă parte, s-a schimbat și Dominick, în sensul că excelenta pregătire sub îndrumarea tatălui său, Dragoș, și a antrenorilor Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță l-au făcut să progreseze enorm.

La Baja, Dulhac Jr. a dominalt oponenții, terminându-i înainte de limită pe cei trei adversari, Emil Majstrak (Polonia) – în sferturi, Jonas Petraitis (Lituania) – în semifinale, și Cseh Krisztian (Ungaria) – finală. Nota bene, lituanianul a fost convins cu greu să urce în ring, văzând ce a pățit polonezul înaintea sa. Iar în finală, pentru a contracara avantajul „terenului propriu” al lui Cseh, Dominick s-a transformat într-o mașină de directe și croșee, pentru a evita orice surpriză.

Acest titlu este mare de tot și îi deschide lui Dominick,elev al Colegiului NV Carpen o carieră foarte frumoasă în boxul profesionist, aflat în România încă în stare de pionierat. Felicitări lui și antrenorilor Dulhac Sr., Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță, întregului club Master Boxing România impreuna cu Marius Paraschiv și, desigur, sponsorilor care au făcut posibil ca el să lupte pentru România și Bacău și să fie premiat cu tricolorul pe umeri – , Noblesse Grup si Covired.

La fel ca la alți mari sportivi români, așteptăm noi turnee, noi meciuri ale lui Dominick, cu emoții, cu teama de a nu-l vedea învins și cu bucuria de a-l vedea învingător.