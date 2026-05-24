Fotbal: FC Bacău, câștigătoarea Cupei de Tineret!

„Alb-roșii” pregătiți de Marius Gireadă s-au impus duminică, în finala de la Târgoviște, cu scorul de 1-0 în fața Petrolului Ploiești, grație golului marcat de Denis Tînjală în minutul 36

FC Bacău nu se lasă nicidecum pe tânjală. Dimpotrivă, se bazează pe… Tînjală. Pe Denis Tînjală, cel care, prin golul marcat duminică, în min. 36 al finalei disputate pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, contra Petrolului Ploiești, a permis echipei băcăuane antrenate de Marius Gireadă să devină câștigătoarea Cupei de Tineret.

Un gol superb, înscris cu o execuție-acoladă din prima, la colțul lung pentru o victorie superbă. Superbă și, mai ales, pe deplin meritată pentru FC Bacău care, în formula Ivanov- Bordea, Agapi, Banu, Drugă, Ureche, Axinte (min. 83 Gaciu), Cîrstean (min. 53 Oasenegre), Luncașu, Tînjală (min. 83 Ivanovici), Păun (min. 55 C. Popescu) a încheiat en-fanfare un sezon plin. Totul, spre deplina satisfacție a fanilor, care au fost alături de „alb-roșii” inclusiv la finala cu Petrolul Ploiești.

FC Bacău reușește astfel să-și treacă în palmares un nou trofeu național, demonstrând că drumul pornit de la zero, în urmă cu aproape 12 ani, a dat și dă în continuare roade majore. Iar faptul că în echipa utilizată duminică, în finala cu Petrolul Ploiești au figurat nu mai puțin de opt jucători din propria Academie care, în sezonul recent încheiat, au debutat cu prima echipă în Liga 2, dovedește, o dată în plus, soliditatea acestui proiect. Un proiect care merge mai departe. Și- de ce nu?- mai sus! Felicitări, băieți, hai Bacăul!