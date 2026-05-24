Gimnastică/ Cupa „Andreea Răducan”: SCM Bacău, pe podium

Cristiana Chiticeanu și Ariana Afrăsenei s-au impus în întrecerea pe echipe, trecându-și în cont și alte reușite în tradiționalul concurs de la Bârlad

Ediția a XIV-a a Cupei „Andreea Răducan” derulată recent, la Bârlad, a adus în prim-plan și performanța micuțelor gimnaste de la SCM Bacău antrenate de Mirela Păun și Răzvan Dumitru. Astfel, la capătul unei prestații solide, Cristiana Chiticeanu și Ariana Afrăsenei au cucerit aurul în întrecerea pe echipe.

Cristiana și-a adjudecat și trei medalii de bronz (la individual compus, paralele și bârnă), în timp ce Ariana a obținut argintul la paralele, dar și premiul special pentru acuratețe tehnică în concursul rezervat gimastelor de nivel 5. Un premiu similar l-a primit și o altă gimnastă a SCM Bacău, Maya Carnariu, care a concurat la nivel 7.

„Felicitări fetelor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute”, a fost mesajul adresat Cristianei și Arianei de către antrenorii lor, Mirela Păun și Răzvan Dumitru, care au ținut să aprecieze și evoluția Mayei Carnariu și a Timeei Marton: „Felicitări Maya și Timea pentru cum ați știut să gestionați emoțiile în al doilea vostru concurs”.