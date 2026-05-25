Minivacanță de Rusalii și 1 Iunie pentru majoritatea salariaților. Următorul week-end prelungit, la final de noiembrie

Începutul verii calendaristice aduce o nouă minivacanță pentru salariații din România, odată cu sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Internațională a Copilului. Astfel, perioada 30 mai – 1 iunie va fi un week-end prelungit pentru majoritatea angajaților, după ce 1 iunie, a doua zi de Rusalii, este declarată zi liberă legală.

Angajații din instituțiile și autoritățile publice își vor încheia programul în după-amiaza zilei de vineri, 29 mai, urmând să revină la serviciu marți, 2 iunie. De aceeași minivacanță beneficiază și elevii, precum și cadrele didactice.

Există însă și categorii profesionale care vor lucra în ziua de 1 iunie, printre acestea aflându-se angajații din domeniul ospitalității, comerțului, sănătății, transportului public și serviciilor de urgență. Potrivit legislației muncii, aceștia vor primi o zi liberă compensatorie până la sfârșitul lunii iunie.

Următoarea zi liberă legală este 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, însă în 2026 aceasta cade într-o zi de sâmbătă.

Cea mai lungă minivacanță rămasă în acest an este programată în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. Cele două zile de week-end, 28 și 29 noiembrie, se vor lega cu ziua liberă de Sfântul Andrei, sărbătorită pe 30 noiembrie, și cu Ziua Națională a României, marcată pe 1 decembrie, oferind astfel patru zile consecutive libere.

Până la finalul anului, românii vor mai beneficia de zilele libere acordate de Crăciun, respectiv 25 și 26 decembrie, care în 2026 vor cădea vineri și sâmbătă. Cum acestea se leagă de ziua liberă de duminică, angajații vor avea parte de o nouă minivacanță de trei zile.