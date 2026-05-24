„Steagul Roșu” din 24 mai 1970 – mărturie de presă a marilor inundații din România

Ediția din 24 mai 1970 a cotidianului băcăuan „Steagul Roșu” constituie un document relevant pentru înțelegerea modului în care presa românească reflecta una dintre cele mai grave catastrofe naturale produse în România postbelică: inundațiile din primăvara anului 1970.

Publicația dedică aproape întreaga primă pagină efectelor viiturilor și măsurilor de intervenție adoptate în județul Bacău și în alte regiuni afectate. Titlul principal — „Bacăul participă efectiv la recuperarea pagubelor pricinuite de calamități, la ajutorarea populației sinistrate” — reflectă accentul pus de presa epocii pe mobilizarea economică și administrativă în contextul dezastrului.

Articolele prezintă implicarea întreprinderilor industriale, a cooperativelor agricole și a autorităților locale în activitățile de refacere și sprijinire a populației afectate. Sunt menționate fabrici precum „Partizanul”, întreprinderi de industrializare a lemnului, cooperative și unități agricole care participau la recuperarea pagubelor, la transportul de materiale sau la susținerea familiilor sinistrate.

Un loc important îl ocupă relatările privind efectele revărsării Siretului. Materialul intitulat „Acolo, unde Siretul și-a arătat cruzimea” descrie zonele inundate și dificultățile întâmpinate de localitățile aflate în apropierea râului. Fotografia publicată în pagină surprinde peisajul devastat de ape, cu gospodării afectate și terenuri acoperite de mâl.

Totodată, ziarul include apeluri la solidaritate și articole despre colecte, ajutoare și mobilizarea populației pentru refacerea infrastructurii și a producției agricole. Limbajul utilizat este caracteristic presei oficiale din perioada comunistă, punând accent pe „spiritul de sacrificiu”, „unitatea oamenilor muncii” și „îndeplinirea angajamentelor”.

Contextul istoric al inundațiilor din 1970

Inundațiile din mai 1970 au reprezentat una dintre cele mai severe calamități naturale din România secolului XX. Fenomenul a fost provocat de precipitații abundente căzute într-un interval scurt, suprapuse peste topirea accelerată a zăpezilor din zonele montane. Debitele râurilor au crescut rapid, iar numeroase cursuri de apă au depășit cotele istorice.

Cele mai afectate au fost bazinele hidrografice ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, Siretului și Prutului. Viiturile au produs distrugeri extinse în Transilvania, Moldova și nord-estul țării.

Conform datelor oficiale ale epocii:

au fost afectate 37 de județe;

peste 1.500 de localități au suferit pagube;

sute de mii de hectare de teren agricol au fost inundate;

zeci de mii de locuințe au fost avariate sau distruse;

infrastructura feroviară și rutieră a fost grav afectată.

Bilanțul oficial a indicat 166 de persoane decedate și mai multe persoane dispărute, însă amploarea exactă a pagubelor materiale și umane rămâne dificil de evaluat integral.

În numeroase orașe și sate au fost organizate evacuări, iar armata, pompierii, miliția și populația civilă au participat la operațiuni de salvare și consolidare a digurilor. Presa centrală și locală a avut rolul de a transmite informații despre intervenții și de a susține campaniile de mobilizare.

Valoarea documentară a ediției

Astăzi, ediția „Steagul Roșu” din 24 mai 1970 are o importantă valoare documentară. Dincolo de discursul oficial specific perioadei comuniste, publicația oferă informații despre:

amploarea distrugerilor produse în județul Bacău și în Moldova;

mecanismele administrative de intervenție din acea perioadă;

rolul întreprinderilor și al instituțiilor locale în gestionarea crizei;

modul în care presa epocii relata o catastrofă naturală majoră.

Prin conținutul său, ziarul rămâne o sursă istorică relevantă pentru reconstituirea atmosferei sociale și administrative din timpul marilor inundații ale anului 1970.