Trei membri ai unei familii, răniți grav într-un accident pe DN11A. O fetiță de 5 ani a fost transferată de urgență la Bacău

Un grav accident rutier produs duminică pe DN11A, între Adjud și Urechești, a trimis la spital trei membri ai aceleiași familii, inclusiv o fetiță de numai 5 ani.

Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, în coliziune au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 39 de ani, precum și copilul lor au suferit multiple traumatisme.

La fața locului au fost mobilizate două ambulanțe ale substației SAJ Adjud și un echipaj SMURD, care au acordat primul ajutor victimelor. Medicii au constatat leziuni severe, printre care traumatisme craniene și toracice, fracturi ale membrelor și coastelor, dar și traumatisme abdominale.

Răniții au fost stabilizați și transportați inițial la Spitalul Municipal Adjud. Ulterior, din cauza gravității stării lor, cei trei au fost transferați la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru îngrijiri suplimentare.

Fetița de 5 ani, care se afla în stare mai gravă, a fost transportată cu o ambulanță de terapie intensivă mobilă, de tip C2, având medic la bord.