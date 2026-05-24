Lorena Maxim, aleasă președintă a OFSD Bacău

Deșteptarea

Lorena Maxim a fost aleasă în funcția de președintă a Organizației Femeilor Social Democrate (OFSD) Bacău, în cadrul unei reuniuni desfășurate duminică, în municipiul Bacău.

Într-un mesaj publicat ulterior pe rețelele sociale, aceasta a transmis că votul primit reprezintă „un pas important” în parcursul său politic și administrativ și a subliniat experiența acumulată anterior la conducerea Organizației Municipale a Femeilor Social Democrate Bacău.

„A fost perioada în care am învățat cât de mult contează munca în echipă, apropierea sinceră de oameni și implicarea reală în viața comunității”, a declarat Lorena Maxim.

Noua președintă OFSD Bacău a afirmat că rezultatele obținute la nivel municipal îi oferă încrederea că organizația județeană poate deveni „mai puternică, mai unită și mai aproape de oameni”.

Totodată, Lorena Maxim a mulțumit conducerii PSD Bacău și președintelui organizației județene, europarlamentarul Dragoș Benea, pentru susținerea acordată. Ea a adresat mulțumiri și președintei Organizației Naționale a Femeilor Social Democrate România, deputatul Simona Bucura-Oprescu, pentru mesajul video transmis cu ocazia evenimentului.

La reuniune au participat și parlamentarii Lucian Bogdănel, Costel Dunava, Adrian Popa și Vasile Budacă, potrivit mesajului transmis de noua conducere a OFSD Bacău.

În cadrul aceleiași întâlniri, Mădălina Dascălu a preluat conducerea Organizației Municipale a Femeilor Social Democrate Bacău.

Lorena Maxim a declarat că își dorește ca OFSD Bacău să devină „o voce puternică în comunitate”, implicată în proiecte orientate spre nevoile reale ale oamenilor și bazată pe „responsabilitate, echilibru și implicare”.

