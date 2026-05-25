PPC Energie invită familiile din Bacău la un atelier gratuit pentru copii în magazinul său

Bacău: Magazinul PPC Energie își așteaptă comunitatea din Bacău la Atelierul Copiilor. Cele două serii ale evenimentului vor avea loc în data de joi, 28 mai, în intervalul orar 16.30-17.30, respectiv 18.00 – 19.00, la magazinul PPC Energie din Strada Ștefan cel Mare, nr. 28.

În cadrul evenimentului vor avea loc activități precum pictură pe față, modelare de baloane, poze instant cu mascote, iar toți micuții vor primi cadouri și premii instant la tombola care le este dedicată. În plus, copiii vor învăța, pe înțelesul lor, ce este energia, de ce este esențială pentru noi toți și cum putem eficientiza consumul său. Înscrierile sunt gratuite și se pot face aici . Locurile sunt limitate.

Consultanții PPC Energie din magazin pot recomanda oferte avantajoase la energie electrică, în funcție de nevoile fiecărei persoane, și oferă suport pentru orice fel de întrebare legată de contract sau plăți, de luni până vineri, între 09.00 – 17:30.

Părinții pot afla și ce soluții pentru casă oferă PPC Energie, pentru mai mult confort și pentru eficientizarea consumului de energie: aparate de aer condiționat, centrale termice, electrocasnice mari. Acestea pot fi achiziționate în până la 36 de tranșe egale, direct pe factura de energie. Clienții pot opta și pentru servicii de asistență pentru situații neprevăzute.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.