Aproape 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi montate gratuit în județul Bacău

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău a anunțat continuarea campaniei naționale „Detector pentru Viață”, precum și organizarea unor competiții școlare și profesionale dedicate pregătirii populației și structurilor operative pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, instituția desfășoară, prin Serviciul de Pregătire și Intervenție pentru Reziliența Comunităților, activități de informare, educare și pregătire a populației, cu scopul creșterii gradului de siguranță și al consolidării rezilienței comunităților în fața situațiilor de urgență.

În cadrul campaniei „Detector pentru Viață”, derulată în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, E.ON România și Delgaz Grid, ISU Bacău a primit 498 de detectoare, dintre care 124 de fum și 374 de monoxid de carbon. Acestea vor fi distribuite și montate gratuit în locuințele unor familii din 15 localități ale județului, printre care Mărgineni, Răcăciuni, Oituz, Podu Turcului și Palanca.

Reprezentanții ISU atrag atenția că detectoarele au rol exclusiv de avertizare și nu înlocuiesc obligația verificării periodice a instalațiilor electrice, de gaz și a coșurilor de fum. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite improvizațiile la instalațiile electrice și să nu utilizeze aragazul pentru încălzirea locuinței.

Totodată, ISU Bacău a prezentat rezultatele etapelor județene ale concursurilor școlare „Prietenii Pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”, competiții dedicate elevilor de gimnaziu și liceu. La concursul „Prietenii Pompierilor”, desfășurat pe 12 mai la Athletic Park Bacău, primul loc a fost obținut de Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești.

În cadrul competiției „Cu viața mea apăr viața”, desfășurată în perioada 19–20 mai în municipiul Onești, la nivel gimnazial primul loc a revenit Școlii Gimnaziale Cleja, iar la nivel liceal Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moinești.

Reprezentanții instituției au anunțat că etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență va avea loc pe 10 iunie 2026, reunind echipaje din cadrul administrațiilor locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județ.