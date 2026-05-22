Primăria Bacău continua licitațiile pentru locuri de parcare. De data asta în zonele Războieni și Nicolae Bălcescu

Primăria municipiului Bacău a anunțat deschiderea procedurilor de atribuire a locurilor de parcare de reședință pentru două noi loturi: „Războieni 1” și „Nicolae Bălcescu 1”, destinate locatarilor din mai multe blocuri arondate din zonă.
Potrivit administrației locale, prima etapă a procedurii este rezervată persoanelor cu handicap și se va desfășura în perioada 8 – 14 iunie 2026. În această etapă, persoanele eligibile vor putea solicita gratuit atribuirea unui loc de parcare, cu valabilitate permanentă, 24 de ore din 24.
Pentru parcarea „Războieni 1” sunt arondate imobilele de pe străzile Războieni, Nicolae Titulescu și Nicolae Bălcescu, iar pentru parcarea „Nicolae Bălcescu 1” sunt incluse blocuri de pe străzile Nicolae Bălcescu, Iernii și Mihai Viteazul.
Reprezentanții Primăriei precizează că, după finalizarea etapei dedicate persoanelor cu handicap, vor fi anunțate locurile rămase disponibile. Ulterior, acestea vor putea fi atribuite celorlalți locatari din imobilele arondate, fie prin atribuire directă, dacă numărul cererilor este egal sau mai mic decât numărul locurilor disponibile, fie prin licitație, în cazul în care solicitările depășesc oferta existentă.
Solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative, printre care domiciliul sau reședința în apropierea parcării, deținerea unui autoturism cu ITP și RCA valabile, lipsa datoriilor la bugetul local și dovada că nu dețin deja un alt loc de parcare sau garaj în municipiu.
Cererile și documentele necesare vor fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Bacău, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3.
Regulamentul complet privind atribuirea locurilor de parcare de reședință și modelele de cereri pot fi consultate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Bacău.