Primăria Bacău continua licitațiile pentru locuri de parcare. De data asta în zonele Războieni și Nicolae Bălcescu

Primăria municipiului Bacău a anunțat deschiderea procedurilor de atribuire a locurilor de parcare de reședință pentru două noi loturi: „Războieni 1” și „Nicolae Bălcescu 1”, destinate locatarilor din mai multe blocuri arondate din zonă.

Potrivit administrației locale, prima etapă a procedurii este rezervată persoanelor cu handicap și se va desfășura în perioada 8 – 14 iunie 2026. În această etapă, persoanele eligibile vor putea solicita gratuit atribuirea unui loc de parcare, cu valabilitate permanentă, 24 de ore din 24.

Pentru parcarea „Războieni 1” sunt arondate imobilele de pe străzile Războieni, Nicolae Titulescu și Nicolae Bălcescu, iar pentru parcarea „Nicolae Bălcescu 1” sunt incluse blocuri de pe străzile Nicolae Bălcescu, Iernii și Mihai Viteazul.

La parcarea Războieni 1 sunt arondate următoarele imobile:

* Războieni nr. 6 * Războieni nr. 7 (scările A, B, C, D, E, F) * Nicolae Titulescu nr. 1 * Nicolae Titulescu nr. 3 (scara A) * Nicolae Bălcescu nr. 1 (scara C)

La parcarea Nicolae Bălcescu 1 sunt arondate următoarele imobile:

* Nicolae Bălcescu nr. 12 (scările A, B, C, D, E, F, G, H) * Iernii nr. 7 * Mihai Viteazul nr. 2 * Mihai Viteazul nr. 4 (scările A, B )

Reprezentanții Primăriei precizează că, după finalizarea etapei dedicate persoanelor cu handicap, vor fi anunțate locurile rămase disponibile. Ulterior, acestea vor putea fi atribuite celorlalți locatari din imobilele arondate, fie prin atribuire directă, dacă numărul cererilor este egal sau mai mic decât numărul locurilor disponibile, fie prin licitație, în cazul în care solicitările depășesc oferta existentă.

Solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative, printre care domiciliul sau reședința în apropierea parcării, deținerea unui autoturism cu ITP și RCA valabile, lipsa datoriilor la bugetul local și dovada că nu dețin deja un alt loc de parcare sau garaj în municipiu.

Cererile și documentele necesare vor fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Bacău, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3.

Locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap vor avea valabilitatea 24/24. În vederea obținerii unui loc de parcare, persoana cu handicap/reprezentantul legal al acesteia va depune următoarele documente:

* Cerere tip; (Anexa 2 la Regulament ) * copie CI/BI a/al persoanei cu handicap, cu domiciliul stabil/viza de reședință valabilă, respectiv certificatul de naștere în cazul minorilor încadrați în grad de handicap; * copie CI/BI reprezentant legal al persoanei cu handicap, împreună cu documentul justificativ din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul; * copie certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, în termen de valabilitate; * dovada deținerii (copia certificatului de înmatriculare)/utilizării (copia contractului de leasing/comodat, etc) de către persoana cu handicap sau de către altă persoană care are domiciliul/reședința la aceeași adresă, a unui autovehicul cu ITP și RCA (copie), valabile la data depunerii cererii. Masa totală autorizată a autovehiculului pentru care persoana cu handicap solicită loc de parcare trebuie să fie mai mică de 3 t și să nu depășească lungimea de 5 m.

Regulamentul complet privind atribuirea locurilor de parcare de reședință și modelele de cereri pot fi consultate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Bacău.