Judo/ CN Under 13 și Under 15: Davide Cojan (CSM Bacău), bronz național

La finalul săptămânii trecute, Timișoara a găzduit Campionatele Naționale de judo rezervate categoriilor de vârstă U13 și U15.

La competiția care a reunit peste 600 de sportivi din întreaga țară, Davide Cojan (CSM Bacău) a cucerit medalia de bronz la U13. Davide a urcat pe treapta a treia a podiumului în limitele categoriei de greutate 46 kg.

„A avut o evoluție spectaculoasă și un rezultat binemeritat pentru munca depusă”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Simona Aruș, care, alături de colegul său, Aurel Chelariu, a ținut să felicite și judoka CSM Bacău clasați pe locul 7: Ovidiu Stanciu (34 kg), Tudor Herciu (38 kg) și Yanis Ceomârtan (46 kg).