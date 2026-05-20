„De la educație la excelență în sănătate”. Simpozionul Internațional „SĂNĂTATE PRIN EDUCAȚIE”

* Ediția a XIII-a | 20–22 mai 2026 | Bacău

Pe 20 mai 2026, la Sanity Academy din Bacău, pe Strada Republicii nr. 110, s-a dat startul celei de-a XIII-a ediții a Simpozionului Internațional „Sănătate prin Educație”. Eveniment cu tradiție ce durează 3 zile și adună personalități importante din domeniul medical la nivel internațional, sub motto-ul „De la educație la excelență în sănătate”.

Deschiderea oficială a fost evidențiată prin momente artistice susținute de Cvartetul „Allegria”, alcătuit din elevele Năstase Smaranda, Călărașu Ruth, Iacob Ioana și Brînză Anisia, de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău. Un moment special a fost rezervat sopranei prof. Simon Andreea, cadru didactic la același colegiu, care a adus un plus de eleganță și rafinament începutului conferinței. Moderarea zilei a fost asigurată de prof. Toma Alexandra Elena.

Onoarea evenimentului a fost sporită prin prezența unor înalte personalități din sferele bisericească, guvernamentală, academică, medicală și administrativă, care au răspuns invitației organizatorilor:

– Înaltpreasfinția Sa, Părintele Ioachim Băcăuanul, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului;

– Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Ministrul Justiției;

– Prof. dr. Corina Marin, Ministrul Educației;

– Dr. Lidia Onofrei, Consilier superior în cadrul Direcției Generale de Sănătate Publică și Programe de Sănătate din Ministerul Sănătății;

– Vașcu Janina-Elena, Secretar general al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Director general al Direcției Generale Management și Resurse Strategice (DGMRS);

– Prof. univ. dr. Diana Bulgaru, Director general al Institutului de Medicină Legală din Iași;

– Lucian Viziteu, Primarul Municipiului Bacău;

– Cristina Pravăț, Președintele Consiliului Județean Bacău;

– Dr. Mihaela Arim, Director al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Bacău;

– Dr. Aura Crețu, Manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău;

– Minodora Chicea, Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) – Filiala Bacău;

– Irina Avorniciței, Director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău;

– Gabriela Achihăi, Președintele Federației Sindicatelor din Cultură (FSC) Bacău;

– Prof. Anca Egarmin, Inspector general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Bacău.

Simpozionul a beneficiat de sprijinul și prezența managerilor spitalelor publice băcăuane, parteneri tradiționali ai evenimentului, care, prin implicarea lor, asigură legătura strânsă dintre formarea cadrelor medicale și activitatea clinică de zi cu zi:

• Ec. Ion-Marius Savin, Manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău;

• Mădălin-Nicolae PÂRÂIANU, Manager al Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Situație în tranziție:

• Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, Manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești;

• Dr. Constantin Poiană, Manager al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși;

• Gelu-Titel Nicolcea, Manager al Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești;

• Constantin Olaru, Manager al Spitalului Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești.

Prezența domniilor lor a conferit evenimentului prestigiu și a confirmat, încă o dată, importanța strategică a dialogului dintre sănătate, educație și administrație publică pentru viitorul comunității.

Printre speakerii principali ai zilei s-au numărat: Prof. dr. Mocanu Lăcrămioara – Președinte al evenimentului, care a adresat mesajul de „Bun venit!” invitaților, colaboratorilor și sponsorilor.

Evenimentul a reunit personalități de marcă din domeniul medical, educațional și administrativ, punând în lumină teme actuale și de importanță strategică pentru viitorul sănătății, precum: directori, manageri de spitale, asistenți medicali, invitați speciali din Republica Moldova, Italia și Belgia, profesori universitari și specialiști în drept medico-legal.

– Prof. dr. Cărăuș Ancuța Loredana – Directorul Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”, inițiator al evenimentului, cu prezentarea „Zilele Școlii Sanitare Postliceale «Sanity» Bacău”;

– Dr. Diana Bulgaru – medic la Institutul de Medicină Legală Iași, cu o expunere despre „Granița dintre viață și moarte – perspective spirituale și medico-legale”;

– Prof. dr. Iov Tatiana – Rector al Universității Sanity, a vorbit despre „Documentația medicală: fundament și mijloc de probă în procesul expertal medico-legal”;

– Dr. Călțaru Dana – Decan al Universității Sanity, cu o prezentare actuală: „De la ecran la realitate: cum ne protejăm vederea în era digitală”;

– Vașcu Janina-Elena – Secretar general ARACIP, a adus în atenție „Conceptul de calitate în educație în abordarea actualei legislații”;

– Dr. Popovici Luminița – cu o pledoarie pentru prevenție: „Screeningul cancerului colorectal – o promisiune pentru viață”;

– Acad. prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian Valentin – a susținut expunerea „De la incizii minime la impact maxim: evoluția chirurgiei laparoscopice”;

– Maia Guțu – Director al Colegiului de Medicină Bălți, Republica Moldova, cu prezentarea „Educație pentru sănătate în spirit european: mobilitate, învățare și inovare”;

– Simona Sitaru – Manager al Neolife Medical Center Bacău, cu tema „Educația care salvează vieți: rolul personalului medical în prevenția cancerului”;

– Dr. Constantin Poiană – Manager al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, cu prezentarea „Echilibrul sănătății în comunitate”.

Pe lângă aceste intervenții, publicul a fost captivat și de subiecte care îmbină dimensiunea profesională cu cea umană:

– „Când halatul alb întâlnește catedra – două vocații, un singur act de iubire față de om” – susținută de prof. instructor Matei Alina;

– „Codul ascuns al minții” – Life Coach Emma Lupancu Popa;

– „Scaunul și efectele lui asupra sănătății” – prof. fizioterapeut Vasile Aprofirei.

Prima zi a Simpozionului s-a încheiat reafirmând legătura vitală dintre sănătate și educație, într-o atmosferă de dialog interdisciplinar și colaborare internațională.

Cea de-a doua zi a simpozionului „Sănătate prin Educație” se va desfășura tot la Sanity Academy din Bacău, având-o ca moderator pe prof. Cernei Carolina. Începând cu ora 9:00, vor avea loc o serie de prezentări susținute de profesioniști din domeniul medical, educațional și psihologic:

– Psiholog clinician în supervizare și psihoterapeut integrativ Anton Daniela – „Între gestionarea stresului profesional și nevoia de echilibru dintre muncă și familie”;

– Formator Amalia Petrovici – „Sănătatea emoțională, cultivarea inteligenței emoționale”;

– Medic stomatolog, nutriționist-dietetician autorizat Balan Dumitrela-Violeta – „Relația dintre nutriție și apariția cariilor dentare la copii”;

– Dr. Lucaci Cecilia (DSP) și dr. Alexandra Cucu (Institutul Național de Sănătate Publică) – „Alfabetizarea în domeniul bolilor cardiovasculare și diabetului – inițiativă națională implementată în faza pilot la nivelul județului Bacău”;

– Asistenți medicali Rusei Iuliana și Bălută Monica – „Sănătatea inimii”;

– Asistent principal Damian Gianina – „Infecțiile asociate asistenței medicale”;

– Asistent principal Vieru Radu – „Gripă. De la febră la frică”;

– Prof. dr. Simona Șova – „Inovație și incluziune în paradigma educațională contemporană”;

– Dr. Marcu Dana – „Igiena, drumul spre menținerea sănătății”;

– Psiholog Dumitrache Mihaela – „Educația pentru sănătate în context paliativ – intervenții psihologice și complementare”;

– Asistent medical principal Pruteanu Ionela – „Empatie în perfuzie continuă”;

– Medic Diana Nedelcu – „Epigenetica în prevenția bolilor moderne: de la predispoziția ereditară la intervenție prin stil de viață”.

Sesiunea va continua cu prezentări dedicate tehnologiei și sănătății moderne, susținute de cadrele didactice ale Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”:

– Prof. instructor Chifoi Daniela – „Robotica în sănătate”;

– Prof. Crina Clima – „Biofizica la întâlnire cu tehnologiile moderne”;

– Prof. instructor Toma Alexandra – „Doctor A.I. și cybercondria”;

– Prof. Volfman Mihaela – „Când mintea obosește corpul: o abordare holistică a vitalității”.

La ora 13:00 va avea loc Festivitatea de absolvire a elevilor anului III, din specializările Asistent medical generalist (AMG), Asistent medical de farmacie (AMF) și Asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare (AMBFKT), moment emoționant ce marchează încununarea parcursului academic al viitoarelor cadre medicale.

Cea de-a treia zi a simpozionului „Sănătate prin Educație” se va desfășura în Amfiteatrul Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” din Bacău, având ca moderator pe Volfman Mihaela, elevă în anul III AMG. Ziua va fi dedicată integral contribuțiilor elevilor, sub coordonarea cadrelor didactice ale instituției, abordând teme spirituale, medicale, psihologice și sociale:

– Elev AMG III, Maica Stareță Stavrofora Budeanu Magdalena (prof. coord. Lupu Geanina) – „Vindecare prin credință”;

– Elev AMG III, Savin Liliana (prof. coord. Lupu Geanina) – „Sănătatea înainte de frumusețe”;

– Elevii AMG II Adam Dragoș și Păruș Iuliana (prof. coord. Baciu Luiza) – „Teorii pro și contra scăderii colesterolului”;

– Elev AMG II, Pruteanu Andreea (Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Comănești, prof. coord. Pruteanu Ionela) – „Machiajul între estetică și psihologie: rolul său în construirea imaginii de sine”;

– Elev AMG I, Pintilie Georgiana (prof. coord. Chifoi Daniela) – „Acupunctura, o metodă străveche de vindecare”;

– Elev AMG III, Anica Maria (Onești, prof. coord. Toma Alexandra) – „Stresul și impactul asupra sănătății”;

– Elev AMG I, Blăjuț Iulia (prof. coord. Chifoi Daniela) – „Rolul muzicii în reducerea stresului”;

– Elev AMG I, Comăneci Andreea Nicoleta (prof. coord. Toma Alexandra Elena) – „Anorexie și bulimie: realități, mituri și experiențe personale”;

– Elev AMG I, Priveghiu Silvan-Andrei (prof. coord. Chifoi Daniela) – „Imunoterapia: de la concept experimental la pilon al terapiei moderne”;

– Elev AMG II, Sudit Denisa-Petronela (prof. coord. Baciu Luiza) – „Comunicarea nonverbală în îngrijiri: un pilon al sănătății prin educație”;

– Elev AMG I, Benchea Loredana (prof. coord. Chifoi Daniela) – „Stilul de viață sănătos, factor cheie în prevenția bolilor cardiovasculare”;

– Elev AMG II, Olaru Veronica (prof. coord. Matei Alina) – „Mâini care vindecă, inima care se roagă”;

– Elev AMF II, Popa Alina (prof. coord. Munteanu Alina) – „Aloe vera: planta miraculoasă pentru sănătate și frumusețe”;

– Elev AMG I, Cotfas Marisa-Elena (prof. coord. Chifoi Daniela) – „De la Hipocrate până în prezent: evoluția medicinei și a conceptului de sănătate de-a lungul epocilor”;

– Elev AMG I, Brînză Alina Mihaela (prof. coord. Toma Alexandra Elena) – „Displazia congenitală”;

– Elev AMG I, Istrate Mădălina (Comănești, prof. coord. Pruteanu Ionela) – „Educația privind importanța apelurilor la 112 și responsabilitatea cetățenilor”;

– Elevii AMG II Răducanu Isabela, Iacob Iulia, Diaconu Cosmin, Hurmuz George (prof. coord. Matei Alina) – „Stop cardio-emoțional”;

– Elev AMF I, Lehăduș Cristina (prof. coord. Gheorghiu Mihaela) – „Îngrijirea pacientului pediatric în practica medicală interdisciplinară”;

– Elevii AMF I Dănilă Nicoleta și Mitrofan Izabela (prof. coord. Gheorghiu Mihaela) – „Sănătate prin educație în familie: rolul cunoștințelor farmacologice în utilizarea sigură a medicamentelor”;

– Elev AMG II, Juncu Ana-Maria (prof. coord. Matei Alina) – „Plantele adaptogene în cosmetica facială”.

Ultima zi a Simpozionului se va încheia festiv, începând cu ora 18:00, prin Balul Absolvenților organizat la Restaurant EMD, celebrând, într-o atmosferă de bucurie și emoție, parcursul academic și profesional al viitoarelor cadre medicale.

Această conferință va aduce, sperăm, o concluzie clară: viitorul sănătății înseamnă integrare – a cunoștințelor științifice cu tehnologia, a empatiei cu știința, a credinței cu rațiunea și a educației cu responsabilitatea socială.