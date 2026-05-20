Jandarmii mobili băcăuani se antrenează alături de sportivii de la Dinamo București

În perioada 19–22 mai, jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău participă la o serie de activități de pregătire și perfecționare profesională în domeniul tehnicilor de judo și autoapărare, desfășurate împreună cu reprezentanți ai clubului Dinamo București.

Programul are ca scop dezvoltarea și consolidarea deprinderilor tactice și fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice structurilor de ordine publică, prin aplicarea unor metode moderne de instruire și prin valorificarea experienței profesionale și sportive a participanților.

Pe parcursul sesiunilor de pregătire, jandarmii participă la antrenamente practice, exerciții tehnico-tactice și activități specifice disciplinei judo. Accentul este pus pe dezvoltarea autocontrolului, a disciplinei, a rezistenței fizice și a spiritului de echipă, elemente considerate esențiale în activitatea operativă.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău subliniază că astfel de activități contribuie la creșterea nivelului de pregătire profesională și la perfecționarea tehnicilor de intervenție, având un rol important în îmbunătățirea capacității de reacție în situații operative.

Totodată, colaborarea cu reprezentanții clubului Dinamo București este văzută ca o oportunitate pentru schimbul de experiență și promovarea unui cadru de pregătire bazat pe performanță, rigoare și respect reciproc.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău organizează constant activități dedicate perfecționării pregătirii fizice și tactice a personalului, considerând că pregătirea continuă și disciplina reprezintă elemente fundamentale pentru îndeplinirea misiunilor încredințate și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.