Amenzi de peste 30.000 de lei pentru pescuit ilegal pe barajul Valea Uzului

Peste 10 sancțiuni pentru pescuit fără permis și în perioada de prohibiție au fost aplicate recent de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, în urma unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol în zona Barajului Valea Uzului.

Acțiunile de acest gen vor continua în această perioadă, atenția jandarmilor fiind îndreptată asupra modului de respectare a normelor în vigoare pentru conservarea și protecția faunei piscicole.

Reamintim tuturor că prohibiția generală în habitatele naturale, inclusiv în Delta Dunării, este de 60 de zile, între 9 aprilie și 7 iunie 2026, potrivit Ordinului 23/297/2025 (consolidat).