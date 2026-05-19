Bărbat surprins de un mal de pământ surpat, la Dărmănești. Intervenție amplă a pompierilor și echipajelor medicale

Pompierii militari băcăuani intervin, marți, în Dărmănești, în cartierul Plopu, după ce un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.

La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Garda de Intervenție Comănești, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

De asemenea, în sprijin a fost trimis containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detașamentul de Pompieri Moinești, precum și un elicopter SMURD Brașov. La intervenție participă și un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, fiind anunțat totodată și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, victima a fost găsită în stare de inconștiență, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost extrasă cu ajutorul mijloacelor din dotare, în stare de inconștiență, dar cu semne vitale, fiind predată echipajului medical de pe elicopterul SMURD Brașov.