SĂRBĂTOAREA ARTELOR la Centrul de Cultură „George Apostu”

Deschiderea expoziției „Toate drumurile duc la… Paris” – Constantin Calafateanu, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, pe 14 mai 2026, se așază sub semnul unei recuperări necesare, atât cu valoare estetică, cât și cu valoare de memorie.

În cadrul „Sărbătorii Artelor”, această expoziție retrospectivă deschide un spațiu al reîntoarcerii către un destin artistic construit între două lumi: România și Franța. Constantin Calafateanu, artist format la Paris și legat profund de spațiul cultural european, revine astfel în conștiința publicului prin strădania fiicei sale, Liliana Moise.

Selecția de circa 50 de lucrări conturează o geografie interioară a pictorului Constantin Calafateanu, în care peisajul, natura statică, interiorul de atelier, nudul și peisajele pariziene ocupă un loc esențial, dăruind posterității imaginea unui univers artistic construit sub semnul sensibilității și al meditației plastice marcat de un lirism al culorii.

Expoziția a fost prezentată publicului de criticul de artă Luiza Barcan și de Gheorghe Dican, vicepreședinte al Uniunea Artiștilor Plastici din România, aceștia fixând reperele unei recontextualizări necesare a operei lui Constantin Calafateanu în cadrul artei românești contemporane.

Gheorghe Dican a evidențiat, în cadrul expoziției, rolul deja consolidat al Centrului de Cultură „George Apostu” în dinamica dialogului artistic internațional, plasând instituția băcăuană într-un context cultural comparabil cu cel al Fondation Maeght, aflată pe Colline des Gardettes, în sudul Franței.

De Ziua Familiei, pe 15 mai 2026, inconfundabila soprană Gabriela Iștoc, alături de soțul ei, Sorin Sîrbu, artist instrumentist al Filarmonicii „Mihail Jora”, împreună cu Liviu Avram, artist instrumentist al Filarmonicii „Mihail Jora” și Oanda-Aida Avram – corepetitoare la Colegiul Național de Artă „George Apostu” și colaboratoare a filarmonicii băcăuane – au oferit publicului un program muzical sensibil și vibrant, construit ca o veritabilă călătorie prin nostalgia rafinată a creațiilor lui Tiberiu Brediceanu și energia autentică a folclorului românesc.

O seară în care dorul românesc a primit haine de gală. Recitalul „Românescul dor”, desfășurat în cadrul proiectului „Sărbătoarea artelor”, a adus pe scena Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău un fior curat de mândrie și nostalgie prin muzica de inspirație folclorică.

În centrul serii, soprana Gabriela Iștoc a adus o lumină caldă, uneori cristalină, alteori adânc înrădăcinată în melosul doinit. „Cine m-aude cântând”, „Bade, pentru ochii tăi” ș.a. (compoziții de Tiberiu Brediceanu) au deschis un univers al dorului care mângâie, ca o amintire care își găsește, în sfârșit, glas.

Dialogul instrumental a fost la fel de intens.

Liviu Avram a dat suflului folcloric o vibrație de drum deschis, de spațiu care se prelungește dincolo de scenă. „De când m-a aflat mulțimea” și sârba cu nume jucăuș au purtat publicul într-o energie a pământului românesc, vie și neîmblânzită. Naiul său pare să fie glasul nemuritor al tradiției.

Clarinetul lui Sorin Sîrbu a adus o tușă de rafinament prin interpretarea celebrelor „Dansuri populare românești” de Béla Bartók, o nuanță de melancolie care a îmblânzit exuberanța dansului și a completat dialogul sonor al serii.

Iar pianul Oandei-Aida Avram a fost liantul discret, a învăluit întreaga seară într-o delicatețe aparte.

Proiectul s-a derulat cu sprijinul generos al Evergent Investments.

„Încheiem Sărbătoarea Artelor cu sentimentul unei împliniri autentice și cu bucuria unui succes care confirmă încă o dată rolul Centrului de Cultură George Apostu în viața culturală a comunității. Această ediție a fost marcată de momente cu adevărat speciale: expoziția retrospectivă Toate drumurile duc la… Paris – Constantin Calafateanu, recitalul Românescul dor, o producție a Centrului care ne oferă încrederea că putem duce mai departe acest proiect și pe scenele internaționale, dar și apariția numărului de mai al revistei Vitraliu, pe care am reușit să îl scoatem de sub tipar în aceste zile.

Un gând aparte de recunoștință se îndreaptă către doamna Liliana Moise, fiica artistului Constantin Calafateanu, pentru generoasa donație făcută instituției. Invităm, așadar, publicul să viziteze în continuare expoziția Toate drumurile duc la… Paris, deschisă inclusiv în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, pe 23 mai, în mod simbolic sau poate deloc întâmplător, pe 23 mai este și ziua de naștere a artistului Constantin Calafateanu… Sărbătoarea artelor continuă cu un moment coregrafic susținut pe data de 4 iunie de studenții Facultății de Teatru de la Iași.”, a adăugat Ovidiu Ungureanu, managerul Centrului de Cultură George Apostu”.