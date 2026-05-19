Jandarmii băcăuani, pe podium la concursul național de jandarmerie montană de la Sinaia

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a obținut rezultate remarcabile la cea de-a XII-a ediție a concursului de jandarmerie montană, desfășurat la Centrul de Pregătire Sinaia, unde una dintre echipele participante s-a clasat pe locul al II-lea, iar cea de-a doua a primit mențiune.

Competiția a reunit 14 echipe din structurile de jandarmerie montană, precum și din structuri antiteroriste și de acțiuni speciale, fiind concepută pentru a testa rezistența fizică, abilitățile tehnice și capacitatea de intervenție în mediul montan.

Concursul a debutat cu o probă de alergare pe teren variat, pe o distanță de 9 kilometri, desfășurată cu echipamentul complet de alpinism. Participanții au continuat cu o probă tehnică în perete de stâncă, ce a inclus urcare asigurată cu „linia vieții” până la podul indian, traversarea acestuia pe aproximativ 50 de metri și coborâre în rapel de la o înălțime de 40 de metri.

Ultima etapă a competiției a constat într-o probă medicală, în cadrul căreia echipele au avut de gestionat un scenariu complex și de aplicat manevre specifice acordării primului ajutor.

Detașamentul 1 din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a fost reprezentat de două echipe, care au confirmat nivelul ridicat de pregătire și profesionalism al jandarmilor băcăuani prin rezultatele obținute.