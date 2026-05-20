20 de TIR-uri de gunoi scoase dintr-o gospodărie. Intervenție uriașă a autorităților

În satul Seaca, din comuna băcăuană Dofteana, liniștea dimineții de luni a fost spartă de zgomotul utilajelor grele și al camioanelor care intrau unul după altul pe o uliță îngustă. În spatele gardului unei gospodării obișnuite la prima vedere, autoritățile aveau să descopere unul dintre cele mai mari focare de deșeuri întâlnite în ultimii ani în zonă.

Munți de gunoaie adunate în timp, resturi depozitate haotic, obiecte vechi, materiale degradate și deșeuri de tot felul au transformat curtea într-un adevărat depozit improvizat. Mirosul greu și imaginea sufocantă i-au făcut până și pe cei obișnuiți cu astfel de intervenții să privească în tăcere.

Ani întregi în care proprietarul a fost sancționat în repetate rânduri de către Garda Națională de Mediu, fără ca situația să fie remediată. În cele din urmă, problema a ajuns în instanță, iar o hotărâre judecătorească definitivă a deschis calea pentru intervenția autorităților.

Operațiunea se desfășoară sub supravegherea unui executor judecătoresc și cu sprijinul forțelor de ordine. Angajați ai Primăriei, alături de beneficiari ai venitului minim de incluziune, lucrează cot la cot pentru degajarea terenului. În zonă au fost aduse toate utilajele disponibile ale administrației locale, iar pentru amploarea intervenției au fost închiriate utilaje suplimentare: un buldoexcavator de mare capacitate, TIR-uri și camioane de mare tonaj.

Cifrele spun doar o parte din poveste. Până ieri, la amiaza, din curtea respectivă au fost evacuate aproximativ 20 de TIR-uri încărcate cu deșeuri, alte 10 camioane de mare tonaj, dar și numeroase transporturi efectuate cu remorci și camionete ale Primăriei. Fiecare încărcătură este sortată înainte de a fi transportată către un centru specializat de colectare din Bacău.

Localnicii privesc uimiți desfășurarea de forțe. Unii spun că nici nu își imaginau cât gunoi putea exista în spatele acelui gard. Alții recunosc că problema devenise de mult timp un motiv de nemulțumire pentru vecini, atât din cauza mirosului, cât și a riscurilor pentru sănătate și mediu.

Intervenția va continua și în zilele următoare. Autoritățile spun că acțiunea nu se va opri până când terenul nu va fi complet eliberat, iar zona readusă la un minim standard de siguranță și igienă. Pentru cei prezenți la fața locului, însă, imaginea acestei gospodării rămâne una greu de uitat — un exemplu extrem al unei probleme care, ignorată ani la rând, a ajuns să necesite o mobilizare uriașă pentru a fi rezolvată.