Profesorii primesc prima de carieră, dar peste 65% din bani trebuie cheltuiți pe cursuri aprobate de Minister

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar vor primi, începând din această lună, prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net, însă cea mai mare parte a sumei va trebui utilizată obligatoriu pentru cursuri de formare profesională aprobate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.

Măsura este prevăzută în OUG 39/2026, act normativ care stabilește cadrul legal pentru acordarea primei în anul școlar și universitar 2025-2026.

Potrivit ordonanței, minimum 65% din valoarea primei trebuie direcționată către plata cursurilor de pregătire profesională. Restul banilor poate fi folosit pentru achiziționarea de cărți de specialitate sau alte cheltuieli necesare activității didactice.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat deja pe site-ul instituției listele cursurilor și ale furnizorilor acreditați sau avizați, acestea fiind împărțite în două categorii: programe acreditate pentru învățământul preuniversitar și universitar și programe avizate.

În practică, profesorii vor putea utiliza doar o parte redusă din sumă pentru achiziția de cărți sau alte materiale utile la clasă, după acoperirea costurilor aferente cursurilor obligatorii.

Prima de carieră didactică este destinată personalului din învățământul preuniversitar și universitar de stat aflat în activitate, inclusiv cadrelor didactice auxiliare, conferențiarilor, lectorilor, șefilor de lucrări și asistenților universitari.

Conform prevederilor legale, suma va fi acordată pe un card distribuit prin Poșta Română la adresele unităților și instituțiilor de învățământ.

Banii vor putea fi utilizați până la finalul anului școlar 2025-2026, respectiv până la 31 august pentru învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru învățământul universitar.

Ministerul Educației trebuie să finalizeze până la 21 mai listele beneficiarilor eligibili din învățământul preuniversitar, în timp ce universitățile de stat vor transmite propriile liste către minister pentru centralizare.