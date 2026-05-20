Premieră medicală la Spitalul din Buhuși: intervenție complexă care a salvat piciorul unui pacient

Un caz medical de o complexitate deosebită a fost gestionat cu succes la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, unde o echipă multidisciplinară de medici a reușit să salveze membrul afectat al unui pacient de 50 de ani, după multiple intervenții chirurgicale și complicații severe.

Pacientul, identificat cu inițialele C.I., s-a prezentat la unitatea medicală din Buhuși după mai multe operații efectuate anterior într-un alt spital, cu diagnosticul de pseudartroză infectată de tibie stângă, asociată cu material de osteosinteză restant și expus.

Potrivit reprezentanților spitalului, la internarea din 21 aprilie 2026, investigațiile bacteriologice efectuate din secrețiile locale au evidențiat prezența a trei agenți microbieni, ceea ce a confirmat gravitatea și complexitatea cazului.

Prima etapă a tratamentului a constat în îndepărtarea materialului de osteosinteză, asanarea focarului septic, instituirea terapiei cu presiune negativă (vacuum) și administrarea unei antibioterapii țintite, conform antibiogramei. Ulterior, pacientul a trecut prin mai multe etape intermediare de tratament prin terapie vacuum, procedură esențială pentru controlul infecției și pregătirea reconstrucției osoase și tegumentare.

Momentul decisiv al intervenției medicale a avut loc pe 15 mai 2026, când, în premieră pentru spitalul din Buhuși, echipa medicală a realizat o intervenție complexă multidisciplinară sub rahianestezie combinată cu bloc de nerv femural și bloc de nerv sciatic, pentru un control postoperator optim al durerii.

Operația a inclus recoltarea unui grefon corticospongios din creasta iliacă, recoltarea unei grefe cutanate de la nivelul coapsei și transferul acestora la nivelul tibiei afectate.

Medicii subliniază că acest tip de complicație ortopedică presupune intervenții dificile, perioade lungi de tratament și costuri medicale importante, fiind întâlnită frecvent în marile centre universitare.

Reprezentanții spitalului au transmis că succesul intervenției reprezintă atât o șansă majoră pentru recuperarea pacientului și salvarea membrului afectat, cât și o confirmare a profesionalismului echipei medicale implicate.

Din echipa care a gestionat cazul au făcut parte medici din specialitățile Ortopedie-Traumatologie, Chirurgie Generală și ATI, respectiv dr. Filipescu, dr. Mironică, dr. Falub și dr. Brighidin, alături de asistenți medicali și personal de îngrijire.