Produse fitosanitare expirate, descoperite de polițiști la un bărbat din Prăjești

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au descoperit zeci de kilograme și litri de produse pentru protecția plantelor expirate, în urma unui control desfășurat în comuna Prăjești.

Acțiunea a avut loc la data de 19 mai, fiind derulată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, împreună cu reprezentanți ai Autorității Naționale Fitosanitare – Oficiul Fitosanitar Bacău, la locuința unui bărbat în vârstă de 59 de ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat 32 de kilograme și 66 de litri de produse pentru protecția plantelor cu termenul de valabilitate expirat. Întreaga cantitate a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fabricarea, reambalarea, importul, exportul și/sau punerea în circulație a produselor de protecție a plantelor ilicite, precum și pentru neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri.