Pe data de 16 mai, pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan” din Bacău , a avut loc concursul internațional de dans „În lumea copilăriei – ediția a V-a”, organizat de Crețu Ecaterina, fondatoarea și organizatoarea clubului de dans KATY DANCE.

Evenimentul a reunit copii din alte județe – Iași, Suceava, Neamț, Vrancea și Bacău, cât și din Republica Moldova.

S-a desfășurat pe parcursul întregii zile, de la ora 08.00 dimineața până la ora 20.00 seara.

Concursul a oferit momente artistice impresionante, pline de emoție, energie și pasiune pentru dans. Participanții au demonstrat talent, disciplină și eleganță, transformând scena într-un adevărat spectacol al copilăriei.

Prin organizarea acestui eveniment de amploare, KATY a demonstrat încă o dată profesionalism, implicare și dedicare în promovarea dansului și a tinerelor talente.

Clubul Katy dance organizează cursuri de dans pentru copii, adolescenți și miri, oferind un mediu profesionist, modern și prietenos tuturor celor care iubesc dansul și arta mișcării.

Mulțumiri tuturor participanților, părinților, antrenorilor, voluntarilor și susținătorilor care au contribuit la succesul acestui minunat eveniment internațional!