Pompieri din 23 de județe participă la finala Campionatului de Atletism și Cros – Cupa ASPR 2026, organizată la Bacău

Etapa finală a Campionatului de Atletism și Cros – Cupa ASPR, ediția 2026, se desfășoară în perioada 20–22 mai, la Athletic Park, reunind zeci de pompieri militari din întreaga țară.

La competiție participă 51 de concurenți din cadrul a 23 de inspectorate pentru situații de urgență, evenimentul având ca obiectiv promovarea spiritului competitiv, a disciplinei și a performanței sportive în rândul personalului operativ.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău este reprezentat în competiție de:

căpitan Minel Mihai Bogdan;

plutonier adjutant șef Hanu Marian;

plutonier adjutant șef Mărcuț Nicușor;

sergent major Dascălu Eric Nicolas;

sergent major Afilipoaie Mihael Sebastian.

Competiția face parte din calendarul activităților sportive organizate la nivelul structurilor de intervenție și urmărește atât consolidarea pregătirii fizice a pompierilor militari, cât și întărirea spiritului de echipă și a colaborării între inspectoratele participante.

Reprezentanții ISU Bacău le-au transmis concurenților succes și rezultate pe măsura pregătirii și efortului depus.