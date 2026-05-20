Fotbal/ Liga 4: AFC Bubu- AS Negri, finala campionatului

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 13.00, la Buhuși se va decide câștigătoarea titlului județean. Cu o victorie, Bubu e campioană deoarece are de partea sa rezultatele directe, în timp ce grupării din Negri îi e suficient și egalul pentru a termina pe primul loc

Play-off-ul Ligii 4 se apropie de final. Iar finalul campionatului are parte de o…finală. Cea dintre AFC Bubu Bacău și AS Negri. Cele două vor juca sâmbătă, de la ora 13.00, pe sinteticul bazei sportive „Textila” din Buhuși cu titlul pe masă. Gazdele de la Bubu ocupă locul secund, la trei puncte în spatele adversarilor direcți, ceea ce presupune că au o singură variantă: victoria. Dacă se impune, Bubu (care-și va schimba în mod oficial numele, din sezonul viitor, în FC Știința Bacău) va cuceri primul său titlu de campioană.

Și asta pentru că în caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este cel al rezultatelor directe. Și cum Bubu s-a impus în tur, cu 2-1, în deplasare, o nouă victorie i-ar permite să o depășească pe AS Negri și în clasament. De partea cealaltă, cei de la Negri au la dispoziție două rezultate din trei, remiza fiindu-le suficientă pentru a-și păstra poziția de ideri în ierarhia play-off-ului.

În fine, să mai amintim că în ultima etapă, derulată weekendul trecut, Bubu a „bubuit-o” serios pe Vulturul Măgirești, realizând scorul play-off-ului, 8-0, în timp ce AS Negri a câștigat cu 3-0 la masa verde jocul cu CS Bârsănești. În altă ordine de idei, miercuri, 20 mai, de la ora 20.00, la Moinești este programată semifinala Cupei României dintre gazdele de la CSM Moinești și Vulturul Măgirești. Învingătoarea va ajunge în finala fazei județene, pe care o va disputa în compania Gloriei Zemeș pe data de 30 mai, pe baza sportivă „Textila” Buhuși.

Rezultatele etapei a cincea din play-off-ul Ligii 4 : AS Negri- CS Bârsănești 3-0 (la masa verde), AFC Bubu- Vulturul Măgirești 8-0.

Programul ultimei etape din play-off/ sâmbătă, 23 mai, ora 13.00 : AFC Bubu- AS Negri (teren: baza sportivă „Textila” din Buhuși). Duminică, 24 mai, ora 11.00 : CS Bârsănești- Vulturul Măgirești (teren Helegiu).

Clasament: 1) AS Negri 65p., 2) AFC Bubu 62p., 3) CS Bârsănești 56p., 4) Vulturul Măgirești 47p.